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HDP’ye açık çek

6’lı masanın anayasa teklifinde, masanın örtülü ortağı HDP’ye mavi boncuk niteliği taşıyan değişiklikler dikkat çekiyor. Teklifte yer alan belediyelere kayyum atanmasının önlenmesi ve siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması gibi değişiklikler HDP’ye mesaj olarak yankılandı.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
HDP’ye açık çek
​​6’lı masanın anayasa teklifinde, masanın örtülü ortağı HDP’ye mavi boncuk niteliği taşıyan değişiklikler dikkat çekiyor.

6’lı masanın anayasa teklifinde, masanın örtülü ortağı HDP’ye mavi boncuk niteliği taşıyan değişiklikler dikkat çekiyor. CHP’nin HDP’ye bakanlık mesajını da aşan somut vaatler var. Teklifte yer alan belediyelere kayyum atanmasının önlenmesi ve siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması gibi değişiklikler HDP’ye mesaj olarak yankılandı.

HDP TABANINA SICAK MESAJ

Masanın üzerinde ‘tam mutabakat sağladığı maddeleri’ içeren anayasa değişikliği teklifinde tartışma çıkartacak vatandaşlık tanımı ve anadilde eğitim gibi düzenlemeler yer almıyor. Buna karşın HDP’nin ve tabanın sıcak bakacağı düzenlemeler anayasa teklifinde kendine yer buldu. Belediyelere kayyum atanmasının önlenmesini, siyasi partilerin kapatılması ve milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasıyla birlikte vekilliğin düşürülmesini de zorlaştıran düzenlemeler, kulislerde ‘HDP’ye açık çek’ olarak ve ‘HDP tabanına sıcak mesaj’ olarak yorumlandı.

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