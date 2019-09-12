Hedef MİT ve hükümetti

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararında, sanıkların tam bir örgütsel cesaret ve motivasyonla hareket ettiği planlı organizasyonun hedefinde hükümet ve MİT olduğu vurgulandı.

PLANLI BİR ÖRGÜTSEL ORGANİZASYON

O dönem Aydınlık ve Cumhuriyet gazetelerinde çıkan tırlarda bulunduğu iddia edilen silah ve mühimmata ilişkin fotoğraflara ve bilgilere yer verilen haberlere de dikkat çekilen gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının olağan bir adli soruşturma işlemi değil, FETÖ’nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu aktarıldı. Kararda, farklı illerde ayrı ayrı kurumların yetki ve imkanlarının senkronize ve işlevsel biçimde kullanılarak icra olunan ve doğrudan hükümetin ve MİT’in faaliyetini hedef alan olayın bireysel hareket eden kişilerce gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, bir örgütün faaliyeti kapsamında mensuplarınca gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Sanıkların amacının devlet sırrı mahiyetindeki bilgilerin orta yere saçılması olduğu vurgulandı.