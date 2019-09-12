Gündem Hedef MİT ve hükümetti
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hedef MİT ve hükümetti

FETÖ’nün MİT'e ait tırlarını durdurması operasyonuna ilişkin davanın gerekçeli kararı tamamlandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
MİT tırları
MİT tırları

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararında, sanıkların tam bir örgütsel cesaret ve motivasyonla hareket ettiği planlı organizasyonun hedefinde hükümet ve MİT olduğu vurgulandı.

PLANLI BİR ÖRGÜTSEL ORGANİZASYON

O dönem Aydınlık ve Cumhuriyet gazetelerinde çıkan tırlarda bulunduğu iddia edilen silah ve mühimmata ilişkin fotoğraflara ve bilgilere yer verilen haberlere de dikkat çekilen gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının olağan bir adli soruşturma işlemi değil, FETÖ’nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu aktarıldı. Kararda, farklı illerde ayrı ayrı kurumların yetki ve imkanlarının senkronize ve işlevsel biçimde kullanılarak icra olunan ve doğrudan hükümetin ve MİT’in faaliyetini hedef alan olayın bireysel hareket eden kişilerce gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, bir örgütün faaliyeti kapsamında mensuplarınca gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Sanıkların amacının devlet sırrı mahiyetindeki bilgilerin orta yere saçılması olduğu vurgulandı.

AYM’den FETÖ’ye iyi haber
GÜNDEM
AYM’den FETÖ’ye iyi haber
KKTC’de ard arda patlamalar

Çatalköy bölgesindeki askeri alanda birden çok patlama meydana geldi.
Cezasız kalıyor

Cezasız kalıyor

​Okul müdürü ve memur velilerden bağış adı altında para toplamıştı.
Ortak payda Türkiye

Ortak payda Türkiye

Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi.
Binlerce kişiden haber yok

Binlerce kişiden haber yok

​Dorian Kasırgası vurduğu Bahamalar'da arama çalışmaları devam ediyor.
Güvenli bölge oyunu

Güvenli bölge oyunu

​ABD'li komutanların ziyareti sırasında teröristler böyle görüntülendi.
İran yüzünden kovuldu

İran yüzünden kovuldu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la ilgili önemli iddia.

Hedef<br>100 milyar dolar

Hedef
100 milyar dolar

2033 yılına kadar 100 milyon turist bekleniyor.

5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

Hakkari ve Muş'ta PKK'ya yönelik terör operasyonları düzenlendi.
Ortak Whatsapp grubu kuruldu

Ortak Whatsapp grubu kuruldu

​Büyükşehir belediye başkanları hızlıca irtibat sağlayabilecek.
Suriye ve Libya'yı görüştüler

Suriye ve Libya'yı görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü.
Türk bayrağını<br>indiren Rum aranıyor

Türk bayrağını
indiren Rum aranıyor

​Ayine katılmak için gelip Türk bayrağını indirdi.
İşgalin<br> bahanesi: 11 Eylül

İşgalin
bahanesi: 11 Eylül

​ABD, saldırıdan hemen sonra iki ülkeyi işgal etmişti.
HDP'den hesap <br>sormaları önemli bir gelişme

HDP'den hesap
sormaları önemli bir gelişme

​Bahçeli'den Diyarbakır'daki evlat nöbetine ilişkin açıklama.
Okul müdürü ve <br>memura 'bağış' gözaltısı

Okul müdürü ve
memura 'bağış' gözaltısı

​Velilerden para isteyince ekipler harekete geçti.
Sembol isim <br>acı haber ile yıkıldı

Sembol isim
acı haber ile yıkıldı

​'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' sözü ile Diyarbakır'da HDP'lilere isyan etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.