Hedefimize sahip çıkın destek olun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurmaylarını ‘Terörsüz Türkiye’ konusunda yapacakları açıklamalarda dikkatli olmaları ve özenli bir dil kullanmaları konusunda uyardı: Herkes dikkatli olsun, sahip çıksın, destek olsun. Terörsüz Türkiye hedefinden rahatsız olanlara fırsat vermeyin.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ana gündem maddelerinden biri “Terörsüz Türkiye” hedefi için atılan adımlardı. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın “Silahları bırakın” çağrısı sonrasında yaşanan gelişmeler de MYK toplantısında masaya yatırıldı. Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” konusunda “A Takımı”na net uyarılar yaptı.
SABOTE ETMEK İSTEYENLERE DİKKAT
“Herkes dikkatli olsun, sahip çıksın, destek olsun” diyerek konunun hassasiyetine dikkat çeken Erdoğan, bunu sabote etmek isteyenlerin olabileceğini belirtti. “Onlara fırsat vermemek için özenli bir dil kullanın” talimatını veren Erdoğan, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiğini de vurguladı. Erdoğan, “Süreç, farklı yorumlara ve istismarlara yol açabilir” diyerek dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
VARLIĞIMIZI SAHADA HİSSETTİRİN
Ramazan çalışmalarının da gözden geçirildiği toplantıda Erdoğan, “Hızlıca sahaya inip, milletle buluşup, koordinasyonu sağlayarak Ramazan'ı en verimli şekilde geçirelim” hatırlatması yaptı. “Teşkilatlarla mahalle başkanlarına kadar sahada AK Parti’nin varlığını hissettirin” diyen Erdoğan, “Vekiller de dahil olmak üzere çarşıda, pazarda esnafla Ramazan'da beraber olun” talimatı verdi.
81 İLDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA
MYK’da Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, sahadaki Ramazan organizasyonlarına dair bir sunum gerçekleştirirken, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise özellikle deprem bölgesi öncelikli olmak üzere 81 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
İftar konuğu oldular
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Ankara'da Fidan ailesinin yaşadığı binaya geldiğinde çevredeki vatandaşları selamladı. Fidan ailesiyle iftar yapan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından aileyle sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi. İftara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, “Değerli Fidan ailesinin ev sahipliğinde samimiyeti, muhabbeti ve dayanışmanın sıcaklığını paylaştık. Bu kıymetli akşam ve içten misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sofralarından bereket eksik olmasın" dedi.
Aliyev bugün Ankara'da
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle bugün Ankara’ya geliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Görüşmelerde, kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecektir” diyerek ziyareti duyurdu.