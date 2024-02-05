Helikopter düştü 2 pilot şehit

Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı EM708 kuyruk numaralı Sikorsky S-70 model polis helikopteri Nurdağı ilçesi Kartal Köyü yakınlarında kaza kırıma uğradı. Helikopter ile en son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nin temas ettiği açıklanırken, Kartal köyü sakinleri bir helikopterin düştüğü yönünde ihbarda bulundu. Yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından bölgeye arama-kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıma uğrayan helikopterde Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Yaralı olarak ulaşılan helikopter teknisyeni ise hastanede tedavi altına alındı.

HELİKOPTERİ KÖYLÜLER ARADI

Yaklaşık 1000 rakımlı bölgede yoğun sis hakim olurken, hava sıcaklığı ise 5 derece olarak ölçüldü. Polis helikopterinin düştüğü alana ulaşım için iş makineleri aracılığıyla yeni bir yol açıldı. Jandarma ve özel harekat polislerinin bölgeye sadece ilgili ekiplerin girişine izin verdiği görüldü. Helikopter enkazının yanına ilk ulaşanlardan olan köy sakinlerinden Kamil Kaya, ”Dün gece 23.00 civarında bir ses geldi. Gürültülü bir sesti. Helikopterin düştüğünü söylediler. Hemen arama yapmaya gittik. Bizden önce korucularımız ulaşmıştı. İki şehidimiz vardı, bir kişi ise yaralıydı. Helikopterin düştüğü arazi ve hava kötü değildi. Gece çok sis yoktu. Helikopter düz bir araziye düşmüştü. Yaralıları gördük, sonra askerlerimiz geldi, biz ayrıldık” diye konuştu.

20 gün sonra nişanı vardı

Helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in (33) acı haberi Ankara Keçiören’deki babaevine ulaştı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri de evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Gülen'in cenazesinin yarın Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından öğlende Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. Şehidin babası Mehmet Gülen (62), "Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim" dedi.

Erdoğan’ın pilotuydu

Evli ve 2 çocuk babası olan Emekli Albay Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün annesinin İstanbul Maltepe'deki evine Türk Bayrakları asıldı. Acı haberi alan şehidin annesi Mahinur Öztürk sabah saatlerinde Ankara'ya gitti. Şehit Levent Öztürk'ün daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pilotluğunu yaptığı öğrenildi. Kazada yaralanan teknisyen Emrah Yıldız, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarılarak, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı Yıldız'ın ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.







