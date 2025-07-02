Hep İslam düşmanıydı: Mizah deyip kin kusuyorlar

Satış rakamları dip yapınca çareyi provokasyonda bulan Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli yayınında bir kez daha bu yola başvurdu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i ve Hz. Musa'yı Gazze'deki enkazlar arasında gösteren bir karikatüre imza atan dergi tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada infiale neden olan karikatürün ardından, çok sayıda vatandaş derginin İstanbul’daki binası önünde toplanarak eylem düzenledi.





DERGİ ÖNÜNDE EYLEM

Vatandaşlar, İslam’ın değerlerine yönelik bu tür saldırılara sessiz kalmayacaklarını ve tepkilerini demokratik yollarla göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Katılımcılar biri olan İbrahim Bozok, “Bugün bu yapılan terbiyesizliğe ses çıkarılmazsa, yarın bundan cesaret alınıp bir adım ötesi yapılacaktır” dedi. Eyleme katılan Yusuf Özdemir de Hz. Muhammed’e yönelik saygısızlığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bu kadar özen gösterdiğimiz bir hatıranın böyle alçakça sataşmalara maruz kalmasına tahammül edemeyiz” diye konuştu. Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirirken metronun Taksim ve Şişhane istasyonları kapalı tutuldu.





O SAYI TOPLATILACAK

Protestoların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “dini değerleri alenen aşağılama” suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürist Doğan Pehlevan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı. Derginin imtiyaz sahibi Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in ise yurt dışında oldukları öğrenildi. 4 kişinin gözaltı süreleri uzatılırken derginin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Ayrıca derginin ilgili sayısı için toplatma kararı verildi.





STK’LAR VE DERGİCİLERDEN KINAMA

Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda STK ve yayın birliği saygısız karikatüre dair açıklamalarda bulundu. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Leman dergisinde yapılan çizimin "sanatın ve düşüncenin özgürlüğü" içinde değerlendirilemeyeceğini belirtti. Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği (İSPA) Hz. Muhammed ve Hz. Musa ile ilgili çizimlerin "provokatif" amaç taşıdığını vurgulayarak dergiyi kınadı. Dünya Dergiler Derneği (Dergibir) de çizilen karikatüre sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Peygamber Efendimiz'i tahkir edici çizimi yayımlayan Leman Dergisi'nin işlemiş olduğu şenaat dergicilik değil, açıkça İslam'a saldırıdır” denildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bu memlekette 'mizah' adı altında değerlerimize kin kusan bir dergi çıkacaksa ya kapısına kilit vursun ya da gerçek amacına dönsün" ifadelerini kullandı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "Toplumun inancını 'mizah' kisvesi altında hedef alan, dini değerleri küçümsemeyi marifet sayan Leman Dergisi ve benzeri yapıların provokasyon peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz!” paylaşımını yaptı. Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan Leman dergisine yönelik suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde toplanan üyeler, "Hakaret ifade özgürlüğü değildir" pankartı açtı.





Tepkiler sonrası ‘Peygamberimiz’ oldu

Müslümanların hassas noktalarına daha önce de benzer şekilde dokunan dergi, tepkiler sonrası milletin aklıyla alay eden bir açıklama yaptı. ‘Muhammed’ ve ‘Musa’ isimlerini seçmelerinin yaygın kullanımdan kaynaklı olduğunu iddia eden dergi, sosyal medya hesabından “Bu karikatür bir Hz. Muhammed (sav) karikatürü değildir. Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslüman’ı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz" dedi.





Ne derginin ne çizerin ilk vukuatı

Leman dergisi, geçmişte de benzer tartışmaların odağında yer aldı. 2015 yılında Fransa’daki Charlie Hebdo saldırılarının ardından, Leman dergisi yaşananlara destek veren yayınlar yaptı. Bu süreçte derginin yine çizimlerinde dini sembollerin hiciv aracı yapması geniş kesimlerce tepkiyle karşılandı. 2018’de camide namaz kılan cemaatin zihninden geçenleri hicveden bir karikatürle, ibadetle alay etmesiyle yeniden gündeme geldi. 2021’de ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamaları ve bütçesi üzerinden yapılan kapaklarda, kurumun ve temsil ettiği dini değerleri itibarsızlaştırdı. Derginin, İslam’ın sembollerini hedef alan bu yayınları “mizah” kisvesi altında sürdürmesi, son karikatürün de arka planındaki kirli düşünceyi ortaya koydu. Öte yandan karikatürü çizen Doğan Pehevan'ın bu ilk vukuatı değil. Pehlevan'ın sosyal medya hesabından geçmişte de skandal paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.



