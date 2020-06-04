Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hepsi FETÖnün parlak çocukları Mezun olur olmaz hemen Daire Başkanlığına atandılar
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hepsi FETÖ’nün parlak çocukları: Mezun olur olmaz hemen Daire Başkanlığı'na atandılar

Ankesör operasyonlarında önceki gün gözaltına alınan muvazzaf subayların, FETÖ tarafından jet terfilerle kritik görevlere getirildiği ortaya çıktı. 98’i muvazzaf asker 118 şüpheliden bazıları Jandarma Teşkilatı teamüllerine aykırı şekilde Personel Atama Daire Başkanlığı’na atanmış.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Önceki gün İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen ankesörlü telefon soruşturmasında gözaltına alınan muvazzaf subayların, FETÖ tarafından jet terfilerle kritik görevlere getirildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Van İl Jandarma Komutanlığı’nda 2020 yılında görevinden uzaklaştırılan İ.A isimli astsubay da yer aldı. Edinilen bilgilere göre İ.A’nın daha önce FETÖ üyeliğinden işlem görerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahıslarla birlikte ankesörlü telefondan birçok kez ardışık olarak arandığı belirlendi.

MEZUN OLUR OLMAZ ATAMA

Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerek emniyet gerekse TSK’daki en gözde noktalarından ilk ikisi istihbarat birimleri ve personel atamalarının yapıldığı birimler olduğu biliniyor. İ.A’nın askeri okuldan mezun olur olmaz atandığı yer de bu tanıma uyar nitelikte. İ.A’nın deşifre olmasını sağlayan bir başka şüpheli ifadesinde İ.A’nın kendisiyle birlikte örgüt toplantılarına katıldığını aktardı. 24 kişilik devresiyle birlikte askeri okuldan mezun olur olmaz Jandarma Teşkilatı teamüllerine aykırı ve dikkat çekici bir şekilde Jandarma Genel Komutanlığı Personel Atama Daire Başkanlığı’na atandığı tespit edildi.

BYLOCK’TAN ÇIKTI

Hakkında gözaltı kararı verilen bir diğer isim ise Jsubay öğrencisi olarak görev yapan M.S oldu. Şüphelinin, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan sabıkası bulunan, ByLock kullanıcısı F.Y ve B.T isimli şahısların Bylock görüşmelerinde isminin geçtiği belirlendi.Bylock mesajlarına göre ‘M.S’nin başka bir örgüt üyesi G.A.K isimli şahsın yeğeni olduğu, M.S’nin uygun bir kadroya yerleştirilmesi gerektiği şeklinde ifadeler geçtiği tespit edildi.

Ankesörde ikinci dalga

  • FETÖ’nün mahrem abileri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 20 şüpheliden 13’ü yakalandı. Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 13’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
GÜNDEM
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Abone Ol Google News
Aynı tezgah peşindeler

Aynı tezgah peşindeler

​Yaşanan katliam ve provokasyonlarda parmağı olan FETÖ'cüler sahnede.
Milyonlarca kez izlendi

Milyonlarca kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
ABDdeFloyd isyanları

ABD'de
Floyd isyanları

​Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Trabzon Limanı'nda <br>dev montaj

Trabzon Limanı'nda
dev montaj

​Fatih Sondaj Gemisi yeni görevi için hazırlanıyor.
Kaçak fabrika

Kaçak fabrika

​​İYİ Partili Lütfü Türkkan da kaçak kervanına katıldı.
Hepsi FETÖ'nün<br>parlak çocukları

Hepsi FETÖ'nün
parlak çocukları

​Mezun olur olmaz hemen Daire Başkanlığı'na atandılar.
Barış Pınarı Ligi

Barış Pınarı Ligi

Bölgede silah sesi yerini tezahürat seslerine bıraktı.
Karantina haberini <br>duyan koştu

Karantina haberini
duyan koştu

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke son durum.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Amerika öfkeli

Amerika öfkeli

​Floyd cinayeti sonrası protestolarda son durum ne?
Hafter'den temizlendi

Hafter'den temizlendi

Libya ordusu Trablus Havaalanı'nı geri aldı.
Hafta sonu <br>kısıtlama planı yok

Hafta sonu
kısıtlama planı yok

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Oranlar <br>hızla düşüyor

Oranlar
hızla düşüyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
PKK'da <br>üst düzey çözülme

PKK'da
üst düzey çözülme

Turuncu listedeki terörist teslim oldu.
Trabzonspor'a <br>men cezası

Trabzonspor'a
men cezası

​Bordo mavililer CAS'a başvurmaya hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.