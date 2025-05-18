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Hepsi trafikten men edildi: Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Hepsi trafikten men edildi: Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

09:5518/05/2025, الأحد
G: 18/05/2025, الأحد
IHA
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Hepsi trafikten men edildi.
Hepsi trafikten men edildi.

Ankara'da yolu kapatan düğün konvoyunun ambulansa yol vermediği görüntüler gündem olmuştu. Bakan Yerlikaya 3 aracın trafikten men edildiğini açıklarken benzer durumlar için hazırlanan yeni kanun tasarısına dikkat çekti.

Ankara’da, Konya yolu Aşti istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım sonucu ekipler harekete geçti.


Yakalanan sürücülere ‘belgesiz araç kullanmak’, ‘muayenesiz araç kullanmak’, ‘trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak’, ‘saygısızca araç kullanmak’ suçundan 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 araç da trafikten men edildi.


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Hepsi trafikten men edildi: Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
Gündem
18 مايو, الأحد

Bakan Yerlikaya yeni düzenlemeyi duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da ‘ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu' ile ilgili yapılan paylaşımın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplam 49 bin 810 lira para cezası uygulandığını ve 3 aracın trafikten men edildiğini duyurdu.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün sosyal medyada, Ankara'da Konya Yolu Aşti istikametinde ‘ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu' ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir. Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplamda 49 bin 810 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca U.G., B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten' adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir. 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifinin TBMM'ye sunulduğunu ifade eden Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:


"Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık ‘asker uğurlama, düğün' gibi nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir."



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