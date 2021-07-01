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ANKARA

Hepsi yeniden orman oldu: Yalan yarışı

Muhalefet partilerinin açığa çıkacağını bile bile her gelişme ve tartışmada yalana başvurması dikkat çekiyor. Bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir bilgiye sahip olmadan Marmaris’teki orman yangınının yapılaşma için kasten çıkarıldığını ve söndürülmediğini söyledi. Yanan orman alanlarına yapılaşma yasal olarak mümkün olmadığı gibi Orman Genel Müdürlüğü’nün yanan tüm orman alanlarını rehabilite ettiği biliniyor. 2008 yılında Çanakkale’nin Çınarlı köyünde 12 gün süren yangında kül olan bin 464 hektarlık alanda 2 milyon 267 bin fidan büyüyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Hepsi yeniden orman oldu: Yalan yarışı
Meral Akşener

Son birkaç ayda tüm parti çalışmalarını yalan üzerine kuran muhalefet ve uzantısı medya, Muğla Marmaris’teki orman yangınını da kara propaganda malzemesi yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahil kesimindeki yangının bilerek çıkarıldığını, hem de yangını söndürmek için canını veren orman işçilerinin görevini bilerek yapmadığını ima etti.

Muğla Marmaris yangından sonra
Muğla Marmaris yangından sonra

Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı
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Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı

YANAN YERLER REHABİLİTE EDİLDİ

  • Ancak gerçekler hiç de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddia ettiği gibi değil. Orman Genel Müdürlüğü, 2000 yılından bu yana binlerce hektar yanan orman alanı rehabilite edildi. Her yıl hazırlanan ağaçlandırma projelerinde öncelik bu alanlara verildi ve amacı dışında kullanılan orman alanı olmadı.

Muğla Bodrum yangından sonra
Muğla Bodrum yangından sonra

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Antalya'da orman yangını: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapatıldı

SİGARA İZMARİTİ NEDEN OLDU

Örneğin 20 Haziran 2000 yılında Ege’nin ünlü tatil beldesi Torba’da sigara izmariti yüzünden yangın çıktı. Kuraklık ve rüzgâr nedeniyle yangın beş günde söndürüldü 305 hektarlık alan zarar gördü. Bir yıl içerisinde bölgeye 490 bin adet fidan dikilerek 2020 yılında eski görüntüsüne kavuştu. Denizli’nin Buldan ilçesinde ise 2000 yılında Eşme yolu üzerinde çıkan orman yangınında asfalttan Çamköy Mahallesi’ne kadar olan bin 458 hektar alan tamamen zarar gördü. Büyük uğraşlar sonunda yanan ormanlık alan için kısa sürede ağaçlandırma çalışması yapılarak 2 milyon 41 bin 200 adet fidan dikildi.

Hem orman hem yürekler yandı: Bir orman işçisi şehit oldu
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Hem orman hem yürekler yandı: Bir orman işçisi şehit oldu

Denizli Buldan yangından sonran
Denizli Buldan yangından sonran

Denizli Buldann
Denizli Buldann

210 BİN FİDANLA HAYAT BULDU

  • Önceki gün yangınla gündeme gelen Marmaris’te de 18 Ağustos 2001’te benzer yangın çıkmıştı. İnbükü mevkiindeki yangında üç gün içerisinde 157 hektar alan zarar gördü. Bölgeye bir yıl içerisinde 210 bin adet fidan dikildi. Muğla’nın diğer tatil beldesi Datça’da 1 Eylül 2006’da çıkan yangında on gün içerisinde 50 hektarlık alan zarar gördü. Yangının ardından bir yıl içerisinde bölge 50 bin fidanla ağaçlandırıldı.

İstanbul Heybeliada’da 12 Temmuz 2020’de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye bir yıl içerisinde 5 bin 400 fidan dikildi.
İstanbul Heybeliada’da 12 Temmuz 2020’de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye bir yıl içerisinde 5 bin 400 fidan dikildi.

İstanbul Heybeliada yangından sonra
İstanbul Heybeliada yangından sonra

2,5 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ

Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarında 2008’de büyük bir yangın meydana geldi. Havanın rüzgarlı olması ve ulaşımın zorluğundan dolayı yangının söndürülmesi 12 günü bulmuştu. Büyük uğraşlara rağmen bu yangında Bin 464 hektarlık alan kül oldu. Bir yıl sonra alana 2 milyon 267 bin ağaç fidanı dikilip bir ton da meşe tohumu ekildi.

İzmir Foça yangından sonra
İzmir Foça yangından sonra

İzmir’in Foça İlçesi Kızıldağ mevkiinde 17 Nisan 2017 tarihinde çıkan orman yangını yüzünden 98.6 hektarlık alan zarar görmüştü. Bölgeye bir yıl içerisinde 109 bin adet kızılçam fidanı dikilerek eski haline getirildi.
İzmir’in Foça İlçesi Kızıldağ mevkiinde 17 Nisan 2017 tarihinde çıkan orman yangını yüzünden 98.6 hektarlık alan zarar görmüştü. Bölgeye bir yıl içerisinde 109 bin adet kızılçam fidanı dikilerek eski haline getirildi.
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