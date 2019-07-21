Gündem Hepsini kurşuna dizmişler
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Hepsini kurşuna dizmişler

KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın babasının da bulunduğu 13 Kıbrıslı Türk’ü katleden Rumlardan 45 yıl sonra itiraf geldi. Rum Başsavcılığı bugüne kadar “teslim olmadıkları için çatışmada öldüğü” iddia edilen 13 kişinin kurşuna dizildiği yönünde bulgular elde edildiğini açıkladı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Hüseyin Özersay
Hüseyin Özersay

Takvimler 20 Temmuz 1974’ü gösterdiğinde Rumların 395’inci piyade taburu Larnaka’ya bağlı Türk ve Rumların birlikte yaşadığı Alaminyo köyünü kuşatma altına almıştı. Ardından başlayan kanlı saldırıda da 5 Rum ile aralarında bugünkü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın babası Hüseyin Özersay ile akrabalarının da bulunduğu 13 Kıbrıslı Türk katledilmişti.

Kudret Özersay

YALAN ORTAYA ÇIKTI

O dönem Rum kesimi, katliamı, “Köyü ele geçiren askerlerimiz Kıbrıslı Türklere teslim ol çağrısı yaptı. Çağrı cevapsız kalınca çıkan çatışmada öldüler” iddiasıyla savundu. Rumların bu tezleri ABD basını tarafından da desteklendi. Kıbrıs Türkleri ise “13 kişinin bir duvar önüne sıralanarak kurşuna dizildiğini” iddia ediyordu. Katliamın tanığı olan diğer köy sakinleri de bu iddiayı destekliyordu. Rumlardan 45 yıl yıl sonra itiraf geldi.

Özersay ailesinin Alaminyo köyündeki evi.

POLİSLER İTİRAF ETTİ

Rum Politis gazetesine göre Rum Başsavcılığı’nın 2012 yılında olayın araştırılması için Rum polisine talimat verdiğini ve öldürülen Türklerden en az 8’inin Kıbrıslı Türkler’in tezini teyit ettiğini yazdı. Katliama katılan Rum askerlerin ifadelerinde, “Kıbrıs Türk mahallesine saldıran tabur askerlerinin, Kıbrıslı Türklerin bulunduğu nöbetçi kulübesini işgal ederek bu kişileri yakaladığını ve kurşuna dizerek infaz ettiğini” ortaya koyduğu yer aldı.

SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ

Araştırmada, ‘Kıbrıslı Türklerin soğukkanlılıkla öldürüldüğüne’ işaret edildi ve bunun savaş suçu olduğu belirtildi. Katliamı Rumların işlediğini Geçitkale'de görevli BM Barış Gücü askerleri de teyit etti. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay sosyal medyadan şehitler ve babasının fotoğrafını, “Cesaretinize, ülke sevginize, gösterdiğiniz fedakarlığa hayran oldum hep. Sizi yüreğimize gömdük. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” yorumu ile yayınladı.

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  • Kepçelerle buraya gömdüler
  • Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Kıbrıs'ta Rum Katliamları' adlı kitapta 183 Türk ve 350 Rum'un yaşadığı Alaminyo köyünde yaşanan katliama geniş yer ayrılmıştı. Kitapta Rumların bu katliamını yaşayan Salih Alaminyolu vahşeti şöyle anlatmıştı: “Rumlar, sebepsiz yere Türk bölgesini basarak köyümüzden bulabildikleri, kadın, erkek, yaşlı ve çocuklarını esir alıp köydeki Rum okuluna hapsettiler. Köyün Türk gençlerinin hemen hemen tümünü köşe başına toplayıp, kurşuna dizdiler. Buldozerlerle çukur açıp cesetlerini çukura atıp üstlerini örttüler.”

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