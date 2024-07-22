Her gördüğünüz sığınmacı değil

Kayseri’de yaşanan olaylarla doruk noktasına çıkan ırkçı söylem salgını, yabancı iş insanları üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Suriye’den Türkiye’ye fabrikasını taşıyan sanayiciden, bütün müşteri bağlantılarıyla beraber ticaretini Türkiye’de devam ettiren tüccara kadar, yabancı iş insanları gelişmelerden endişeli. Irkçı saldırıların Türk ekonomisini olumsuz etkilediğini anlatan Suriyeli iş insanları, yaşadıklarını ve iş hayatlarını Yeni Şafak’a anlattı.

BÜTÜN SURİYELİLER SIĞINMADI

35 yıldır Türk vatandaşı olduğunu ve büyük ihracat rakamlarına ulaştığını kaydeden MÜSİAD İBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı, Suriye’den Türkiye’ye gelenler arasında normal vatandaşlar olduğu gibi iş insanlarının da olduğunu hatırlattı. Mısırlı, "Türk halkı şunu kabul etmiyor bir Suriyeli nasıl lüks bir arabaya biner nasıl lüks bir restorana gider bunlar nasıl sığınmacı diye düşünüyor. Bütün Suriyeliler sığınmadı, hepsi mülteci değil. Biz Suriyeli iş adamlarını bu şekilde etkilemeye devam edersek bu iş insanlarına bütün kapılarını açan ülkeler var. Suriyelilerin şu an özellikle ihracat konusunda büyük bir katkısı var” diye konuştu.

BU TOPRAKLAR DAHA ÖNCE BİRDİ

Irkçı söylemlerin Türkiye ekonomisine ve Türkiye toplumuna çok büyük zarar verdiğini belirten Mısırlı, “Şu an genellikle iş adamları Türk vatandaşlığına geçtiler. Suriyeli fabrikatörler ve sanayiciler şu an Türkiye ekonomisine ve Türk iş adamlarıyla birlikte ortaklık yaparak çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz Suriyeliler bir gün bile Türkiye’yi ayrı bir devlet olarak görmedik. Bu topraklar daha önce birdi. Halep, İstanbul’dan sonra en fazla vergi veren bir ticaret şehriydi. Biz biriz ve ayrımcılık ve ırkçılığı kabul etmiyoruz. Ben kendimi bir Halepli ve Türk olarak ayrıştırmıyorum” ifadelerini kullandı.

Sürekli ırkçılıkla karşılaşıyorum

Suriye'de şirket sahibi olan Bassam Shadat, savaşın şiddetlenmesi üzerine hayatta kalmak için Türkiye'ye geldi. Reklamcılık sektöründe 2015 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Shadat, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Türkiye'ye yıllık olarak 1-3 milyon dolar arasında ürün ve hizmet ihraç ediyoruz ve Türkiye'ye taşınmak isteyen şirketleri yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz. Türk vatandaşlığı almış olmama ve Türkçeyi iyi konuşmama rağmen, sokakta, ticari işlemlerde veya devlet dairelerinde bazı çalışanlardan sürekli ırkçı tutumlarla karşılaşıyorum.”

Bilgisayar mühendisi olmama şaşırdılar

Uluslararası Suriyeli İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi Rashed Alhamwi, geçen yıl 10 milyon doları aşan yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Alhamwi, "Ancak bu süreçte pek çok ırkçı sorunla karşılaştık. Şirketimizi denetlemeye geldiklerinde benim Suriyeli bir bilgisayar mühendisi olduğumu ve şirketin sahibi olduğumu duyduklarında şaşırdılar. Arap müşterileri Türkiye’de yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz ancak ırkçılar iş adamlarını tehdit ediyorlar. Bu durumda yatırımcıları farklı ülkelere yönlendiriyor” dedi.







