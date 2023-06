Her mevsim güzel şehir

Türkiye’de turizm denilince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Konya, zengin bir mutfak kültürü, onlarca doğal ve tarihi zenginli ve her türlü sosyal ve kültürel imkânı ile şehri ziyaret için gelen yerli-yabancı tüm misafirlerine her mevsim başka bir güzelliğini sergiliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, on bin yıllık geçmişiyle ilk şehir yerleşiminin kurulduğu, ilk defa tarımın yapıldığı, dünyanın en eski ticaret merkezlerinden biri olan Çatalhöyük gibi paha biçilemez bir mirasa Konya’da ev sahipliği yaptıklarını söyledi.