Konya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Konya, son yıllarda bisikletli ulaşım konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. Dünyanın en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehirlerinden biri olan Konya’da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’ın yaptığı birçok örnek çalışmayla Konya “Bisiklet Dostu Şehir” olarak anılıyor.