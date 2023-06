Konya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aynı aileden oldukları öğrenilen Neşet C. (81), Ekrem C. (52), Tahsin C. (47), Ahmet C. (22) ve S.C. (17) hakkında "nitelikli yağma" suçunda adli işlem başlatıldı.