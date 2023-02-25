Her moloza bir numara: Enkazda kalan değerli eşyalar aranıyor

İlk depremin merkez üssü Pazarcık’ta enkaz altında kalan değerli eşyaların sahiplerine ulaştırılması için numaralandırma yöntemi kullanılıyor. Her binanın molozu ayrı ayrı dökülüyor ve bunlara numara veriliyor. Kaldırma işleminin tamamlanmasının ardından binada kalan vatandaşlara haber verilerek arama yapması sağlanıyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde adli süreçleri tamamlanan binalarda enkaz kaldırma işlemlerine başlandı. Vatandaşların, enkaz altında kalan para, altın, mücevher gibi değerli eşyalarının bulunması için titiz davranılıyor. Enkaz çevresinde güvenlik önlemi alan polis, çevreye yabancıların yaklaşmasına izin vermiyor.

Çalışmalar sırasında binada oturan depremzedelerin, enkaz yerine davet edilerek gözlem yapması sağlanıyor.

HEPSİ FARKLI YERE

Bir yandan enkaz kaldırılırken, bir yandan da değerli eşyaların olup olmadığına bakılıyor. Çalışmalar sırasında binada oturan depremzedelerin, enkaz yerine davet edilerek gözlem yapması sağlanıyor. Kepçeyle molozların doldurulduğu kamyonlar, döküm için belirlenen noktaya götürülüyor. Her binanın molozu ayrı yerlerde toplanıyor ve bunlara numara veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeden birer personel, bina molozlarının karışmamasını takip ediyor.

7/24 NÖBET

Molozların döküldüğü alanda hırsızlık olaylarının yaşanmaması için de geniş güvenlik önlemi alınmış durumda. Burada 7/24 nöbet tutan polis ve bekçiler, kimsenin alana girmesine izin vermiyor. Bina enkazının tamamının kaldırılmasının ardından burada kalan vatandaşlar, bölgeye çağrılıyor. Kimlik doğrulaması sonrası arama yapılmasına müsaade ediliyor. Bu işlem için 3 günlük süre belirlendi. 3 gün içinde eşyaların bulunmaması durumunda arama tamamlanıyor ve molozlar bölgeye yayılıyor. Çok sayıda eşyanın bulunarak sahiplerine teslim ettiği belirtildi.

Refüjde yıkımı izliyor

Enkazı kaldırılan binalardan biri de 6 vatandaşa mezar olan Lale Apartmanı. Deprem felaketinde eşi Ali Baba’yı kaybeden Zeynep Baba, evlerinin karşısındaki refüjde çocuklarıyla birlikte oturup çalışmaları izliyor. Kendisinin de 1 saat göçükte kaldığını, yardım çığlıklarını duyan vatandaşların yardımıyla kurtulduğunu anlatan Zeynep Baba, şunları söyledi: “Sallantı hissetmedik direkt üstümüze yıkıldı. Ben, çocuğum ve eşim enkazdaydık. Eşime seslendim ancak yanıt vermedi. Öldüğünü anladım. Eşyalarımız hep çöp oldu. İçeride biraz ziynet eşyam vardı. Şu an onu bekliyorum. Bir kısmına henüz ulaşamadım. Bulamazsak molozların döküldüğü yere de gidip bakacağız.” Bir başka vatandaş ise “Her şeyimiz gitti. Hiç değilse kaybettiğimiz yakınlarımızdan bir hatıra saklamak için enkazda bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca

Maraş’ta şebeke suyu içmeyin!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu. Bakan Koca, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Alınan su örneklerinden 176’sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır. Israrlı uyarımı burada da tekrarlamak istiyorum. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar, şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Su hayattır, hep öyle kalsın ve hastalık sebebi olmasın. Daha önce yaptığım açıklamalarda belirttiğim gibi, mevcut şartlar itibarıyla halk sağlığını tehdit edici bir durum şu ana kadar yoktur. Şartların gerektirdiği tedbirlere uymak bunun güvencelerinden biridir" ifadelerini kullandı.



