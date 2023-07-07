Her noktada her yaştan vatandaş için projelere devam: Düzce'yi yeniden inşa ediyoruz

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün projelere ilişkin açıklamalarının satır başları ise şöyle oldu:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü.

Köprü demirleri bağlanıyor





480 metre uzunlukta bir alan üzerinde inşası devam eden Asar Deresi Projesi’nin köprü ayaklarının demir bağlama işlemi devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği’nden aldığı ödülle adından söz ettiren proje sayesinde şehir merkezinden geçen Asar Deresi’nin iki yanı yepyeni bir köprü bağlantısı ile birbirine kavuşacak. Küçüksu ve Şaguç köprüleri arasında yeni bir alternatif olarak kullanılacak köprü çevresinde amfi basamaklar ve sosyal yaşam donatıları da yer alacak.

Sanayi işyerleri şehir merkezi dışına taşınacak

Düzce’de kentsel dönüşüm için büyük önem taşıyan Eski Sanayi Çarşısı’nın şehir merkezi dışına taşınması konusunda Düzce Belediyesi inisiyatif kullanarak çalışma başlattı. Dr. Faruk Özlü’nün girişimi sayesinde başlatılan çalışmalar kapsamında Beslanbey Mevkii’nde belirlenen 63 dönüm alan üzerinde Düzce Belediyesi imkanları ile 102 dükkan inşa ediliyor. Hızla ilerleyen proje sayesinde esnafların hem dükkan sahibi olması sağlanacak hem de Düzce’nin yenilenmesi, görüntü ve gürültü kirliliğinden kurtulması, aynı zamanda şehir merkezindeki kentsel dönüşüm için önemli bir eşik aşılmış olacak.

Kendi enerjisini üreten, doğa dostu pazaryeri





Dr. Faruk Özlü’nün vatandaşların talepleri yönünde hazırladığı projelerden biri olan Merkez Modern Pazaryeri’nde inşa çalışmaları tamamlandı. Pazaryeri çevre yollarının asfaltlandığı proje; donatıları ve 7 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilmesi dolayısıyla örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda çatısına monte edilecek güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini kendi üretecek Modern Pazaryeri Düzcelileri ağırlamak için artık gün sayıyor.

Spor şehri Düzce’nin yedek stadında çalışmalar tamamlandı





Düzce’nin güneyinde kurulan spor kampüsü içinde yer alan spor alanlarının yapımı artık tamamlandı. Antrenman sahası, hazırlık maçları ve amatör kulüplerin kullanımına açılacak sahanın tribün montajları, çim saha genişletme, sosyal donatılar ve giriş çıkış noktalarının yapımı devam ediyor. Birçok spor alanında antrenman sahalarının yer alacağı kampus çok kısa süre içinde spor kulüplerine ev sahipliği yapacak.

İşin özü çalışmak dedik, gençlere çalışma ortamları hazırladık



