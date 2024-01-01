Her operasyon bir ders

Terörle mücadelede 40 yıllık hafıza oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) her olayı Mehmetçik’in gelişimine aktarıyor. TSK, her saldırı ve operasyondan sonra, son durumun incelenmesi için bölgeye idari tahkikat ekibi gönderiyor. Operasyon sırasında herhangi bir ihmal veya hatalı hamle varsa tutanak tutuluyor. Gerekli görüldüğü takdirde sorumlu personel cezalandırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta da Irak’ın kuzeyindeki üs bölgelerine düzenlenen saldırılardan sonra bölgede idari tahkikat başlatıldığını duyurmuştu.





HEDEF TAKTİK GELİŞİM

Özellikle Suriye ve Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonların, artı ve eksileri tespit ediliyor. Yani olaylardan, bir daha yaşanmaması için ders çıkarılıyor. Eğitim ve Doktrin Komutanlığı tarafından yayınlanan “Alınan Dersler Bülteni” ile eğitimlerde operasyonlardaki anlık gelişmeler ders olarak veriliyor. Personel, sınıf okulları, eğitim merkezleri ve terörle mücadele harekatı kurslarında, bu ve buna benzer olaylara yönelik uygulamalı eğitime tabi tuluyor. Bununla taktik ve teknik gelişimi sağlanan Mehmetçik’in daha nitelikli olması hedefleniyor.





ARAZİYE UYGUN EĞİTİM

Mehmetçik’in görev yaptığı yere göre aldığı eğitim de sürekli güncelleniyor. Bölgedeki zorlu koşullara ve teröre geçit vermemek amacıyla her türlü şarta hazır olması için Mehmetçik, hava, arazi ve diğer şartlar göz önünde bulundurularak görevin gerektirdiği eğitime tabi tutuluyor. Bölgeye gönderilecek personelin profesyonelleşmesini hedefleyen TSK, gerekli tüm eğitimi verdikten sonra görevlendiriyor. Ayrıca düzenli denetlemelerle, personel ve birliğin eğitim, atış ve spor gibi konulardaki yeterliliği raporlanıyor.





PKK yok olup gidecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. 2024’e yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Güler, hudutları namusu bilen Mehmetçiğin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getireceğini vurguladı. Güler mesajında terörle mücadeleye dair şu ifadeleri kullandı: “Kahraman Mehmetçiğimizin elde ettiği destansı başarılarla terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamaya-caktır. Kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir.”



