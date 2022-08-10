​Her satırı kan dondurdu: 25 yıllık cinayeti aydınlatan söz

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmak için 4 ay önce çalışma başlattı.

Ekipler, ilk olarak Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı, sonuçsuz kalan kayıp başvurusunu inceledi. Araştırmada, 2000 yılından beri kayıp olan Zeynep Tanıdır'ın babası Arap Tanıdır'ın da 1997'de kaybolduğu belirlendi. Babayla kızının aile içi cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.



KONUŞMASI TEKNİK TAKİBE TAKILDI

Soruşturma kapsamında eşi ve kızı kaybolan Hayriye Fındıkoğlu ile çocukları ve yakınlarının telefonları teknik takibe alındı. Annesini telefonla arayan Mehmet Tanıdır'ın "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" demesi üzerine polis, baba ve kızın öldürüldüğünü değerlendirip ailenin Ballıca Mahallesi'ndeki eviyle bahçesinde, kadavra köpeğiyle kazı yaptı. Çalışmalarda aile bireylerinin şüpheli tavırlarda bulunması nedeniyle polis, Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğulları Mehmet Tanıdır, M.T., kızları F.Z., G.E. ile C.Z., G.T. ve Fahri Çiftçi'yi gözaltına alındı.

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FOTOĞRAF 10 Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2015 yılında müracaat eden bir kız, annesi Z.T.'nin kaybolduğunu, anneannesi H.T.'ye \"Annem nerede?\" diye sorduğunda Almanya'ya gittiğini söylediğini, ancak yaptığı araştırmada bir ize ulaşamadığını söyledi. Polis ekipleri de araştırmalarında Z.T.'nin izine rastlamadı.<br> 7 YILLIK KAYIP DOSYASINDAN CİNAYET ÇIKTI<br><br>İl Emniyet Müdürlüğü, faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıp kişileri bulmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında 4 ay önce, 7 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Z.T.'nin dosyasını raftan indirdi. Kayıp kadını bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu ve tekrar kızın ifadesine başvurdu. Kayıp olan Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızı, annesinin Almanya'ya gittiğine inanmadığını, öldürülmüş olabileceğini söyledi. Özel ekibin araştırmalarında Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğu tespit edildi. Baba ve kızın aile içi cinayet kurbanı olabileceğini değerlendiren özel ekip, kayıp kişilerin öldürüldüğünü belirledi.<br> KOCASINI TÜFEKLE VURMUŞ, KIZINI ZEHİRLEMİŞ<br><br>Özel ekip, A.T.'nin eşi H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden H.T., sorgusunda suçunu itiraf etti. 1997'de namus meselesi yüzünden A.T. ile tartıştığını, tartışmanın sonunda kocasını av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü, 3 yıl sonra 2000 yılında da kızı Z.T.'yi yemeğine kattığı zehirle öldürdüğünü, onun cesedini de bir fıçıya koyup eşinin cesedinin üzerine gömdüğünü söyledi. Daha sonra eve götürülen H.T., savcı ve polislere kocasıyla kızını gömdüğü yeri gösterdi.<br> TARİHİ ESER ARAR GİBİ ARADILAR<br><br>İş makinesiyle başlatılan kazı çalışmalarına arkeologlar da katıldı. Tarihi eser arar gibi kazı yapan arkeologlar önce Z.T.'nin, onun altında da babası A.T.'nin kemiklerini buldu. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.<br> Kocası ve kızını üst üste gömmüş: Torunu 'annem nerede' diye sorunca 25 yıllık vahşet ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. 75 yaşındaki H.T.'nin, 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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İTİRAF ETTİLER

Şüpheli Mehmet Tanıdır, sorgusunda annesinin babası Arap Tanıdır'ı tüfekle öldürüp evin arka bahçesinde duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini itiraf etti. Tanıdır, sorgusunda kız kardeşi Zeynep Tanıdır'ın yine annesi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Hayriye Fındıkoğlu ise sorgusunda 1997'de eşini, 2000 yılında da kızını öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Fahri Çiftçi de Zeynep Tanıdır'ı Hayriye Fındıkoğlu ile birlikte gömdüklerini itiraf etti. 8 şüpheliden 1'i emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı, 7'si dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp cezaevine konuldu, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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