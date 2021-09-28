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ANKARA

Her şehre sulh komisyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece külfeti azaltan, zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Beştepe’deki Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuşan Erdoğan, yeni yargı paketlerinde talepleri ve beklentileri karşılamayı esas alacaklarını söyledi. Erdoğan, “2002’den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk. Geciken adalet, adalet değildir. Bu ilkeden hareketle adalet mekanizmalarının etkin çalışması ve adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Her şehre sulh komisyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘24’üncü Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, görevlerine başlayacak bin 8 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 7 idari yargı hakimini tebrik ederek, “Şu anda ülkemiz genelinde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bugünkü kura törenimizle inşallah bu sayı, 22 bin 859’a yükseltmiş olacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura ile atamaları gerçekleştirilen hakim ve savcıların görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da 2021 yılı bitmeden, yeni adliye binasının temelini atmayı planladıklarını açıkladı.

Atama yerlerini öğrenen hakim savcılar mutluluklarını arkadaşları ile paylaştı.
Atama yerlerini öğrenen hakim savcılar mutluluklarını arkadaşları ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük
OYNAT 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu. CumhurbaşkanıErdoğan, 'Uyduruk davalarla, başbakan ve bakanların asıldığı, yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbecileri ayakta alkışlayan, vesayetçilerin önüne cübbesini seren sözde yargı mensupları gördü. 2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk' şeklinde konuştu.

YARGININ İŞ YÜKÜ AZALACAK

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk güvenliğini artıracak yeni adımlar atacaklarını belirterek, “Bu kapsamda idare sulh usulü sistemi rahatlatacak bir yeniliğimiz olacak. Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan; dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece külfeti azaltan, zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sisteminize kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün bir hakime düşen yıllık dosya sayısı adli yargıda 709, idari yargıda 400 şeklindedir. İş yükünde son 10 yılda yüzde 38’lik bir düşüş sağladığını görüyoruz. Bu oranı daha da aşağılara çekecek alternatifler geliştiriyoruz. Bir başka yenildiğimiz de hakim savcı yardımcılığı müessesedir. Bu kurumu da yeni adli yılda milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay Paris İklim Anlaşması'nı onaylama kararı aldık
OYNAT 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay Paris İklim Anlaşması'nı onaylama kararı aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğine ilişkin konuşan Erdoğan, 'Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler çerçevesinde Paris İklim Anlaşması'nı onaylama kararını aldık. Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız.' dedi.

ADALETİN ÖLÇÜSÜ SOSYAL MEDYA DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her sosyal uğraş gibi yargılamanın da beşeri zaaf ve hatalarla yüklü kişilerce yapıldığını vurgulayarak, “Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyada atıp tutan, gerçek niyeti ve kimliği meçhul kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır” dedi. Erdoğan’ın konuşmasının ardından adli ve idari yargı hakim ve savcılarının atamaları için kura töreni gerçekleştirildi. Erdoğan’ın butona basmasıyla gerçekleştirilen törende, hakim ve savcıların atama yerleri belli oldu.

1 milyonu aşkın kapasiteyle dünya birincisiyiz

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi olduğunu söyledi. Gelişmiş bazı ülkelerden örnekler veren Erdoğan, “Almanya’da 290 bin, Hollanda’da 113 bin, İspanya’da 91 bin seviyesindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle açık ara birincidir” dedi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Bu yıl yurt başvuruları 623 bine yükselmiştir.

GEZİ’NİN FARKLI VERSİYONU

Bu yıl yurt başvuruları 623 bine yükselmiştir. Başvuruların yaklaşık 430 bini yurtlarına yerleştirilmiştir. Yapımı devam eden proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızla 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yüksek öğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı’nın bir başka versiyonu.

1,5 MİLYON ÖĞRENCİYE BURS VERİLİYOR

  • Yurtlardaki 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Ailelerin yanlarında kalmakta olan burs ve kredi olarak 1,5 milyon öğrencimize veriyoruz. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyon türü yerlerde kalmayı tercih eden öğrenciler bulunmakta. Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerin tamamına yakını öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Eskiden işte CHP’nin dönemlerinde 30-40 kişilik koğuş tipi yerlerden oluşan, ranza tipi yataklarda yatan, biz de oralardan geçtik. Şimdi ise otel tarzı yurtlardaki odaları dönüştürdük.
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