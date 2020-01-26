Gündem Her zorluğu aşmaya muktediriz
POLİTİKA

Her zorluğu aşmaya muktediriz

Türkiye’yi sarsan depremin ardından siyasi partiler seferber oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, bölgede incelemelerde bulunmak üzere parti içinde görevlendirilen 11 kişilik heyet Elazığ’a gitti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiğini kaydeden Bahçeli, “Felaketlere teslim olmak, karamsarlık salgınına boyun eğmek milli fıtrata aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir” dedi. Devletin seferberlik içinde olduğunu kaydeden Bahçeli, “Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır. Allah’ın izniyle bu felaketin üstesinden de el birliğiyle, güç birliğiyle gelinecektir” dedi.

FİTNEYE SERT TEPKİ

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek bölge insanına ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulunan Bahçeli, “Depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır” açıklamasında bulundu.

Gün birlik günüdür

Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de “Devletimiz tüm kurum ve imkanları ile sahadadır. En büyük duamız can kaybının artmaması ve yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmasıdır. Ülkemize büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. Depremi istismar edenlere de değinen Destici, “Onlara tavsiyemiz şudur: Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür” dedi.

Başsağlığı mesajı

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için” mesajını paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Elazığ’da meydana gelen ve birçok kentimizde hissedilen deprem yüreğimizi yaktı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, bölgedeki tüm dava arkadaşlarımı, devletimizin yanında seferberliğe çağırıyorum” açıklamasında bulundu. Ayrıca İYİ Parti Genel Merkezi’nde il ve ilçe başkanlıklarında toplanacak yardımların bölgeye ulaştırılması için acil koordinasyon masası oluşturuldu.

Fedakar baba eşi ve çocuğunu kurtardı
OYNAT 00:00
Fedakar baba eşi ve çocuğunu kurtardı
İncelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında kalan fedakar babanın eşini ve çocuğunu nasıl kurtardığını anlattı.


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