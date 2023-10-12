Herkes mutluysa devam edeceğiz

Dün toplanan AK Parti Grubu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, “Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane izleme değerlendirme daire başkanlığı olduğunu anımsatan Tekin, “Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok” dedi.