Hesap sırası Akgülay'da

15 Temmuz'da Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında harekat komutanı olan Akgülay, bu süreçte tutuklanarak 20 gün cezaevinde kalmıştı. Geçirdiği soruşturmada takipsizlik kararı alan Akgülay, terfi ettirilerek önce Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı daha sonra da Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı olarak görevlendirildi.

2.5 YIL SONRA YENİDEN CEZAEVİNDE

FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyelerinin haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonlarla ilgili yapılan incelemeye Akgülay da takıldı. Bu süreçte BHHM Komutanı olan Akgülay, sürpriz bir şekilde emekliliğini istedi. 26 Ocak'ta Eskişehir'de gözaltına alınarak "FETÖ üyesi olmak" suçundan tutuklanan Akgülay, böylece yaklaşık 2.5 yıl sonra yeniden cezaevine girmiş oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır Başsavcılığı daha önce Akgülay hakkında delil yetersizliğinden verilen takipsizlik kararının kaldırılması için sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu. Takipsizlik kararının kaldırılması üzerine Akgülay hakkında, "FETÖ üyesi olmak" suçunun yanı sıra darbe suçundan da soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturma 31 Mayıs'ta tamamlandı. Akgülay hakkında, darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyesi olmak suçundan ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YARIN HAKİM KARŞISINDA

Akgülay'ın davası Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Yargılama yarın başlayacak ve hala tutuklu olan Akgülay, ilk kez hakim karşısına çıkacak.