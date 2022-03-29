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Gündem Heyelanda hayvanlarını kaybeden gözü yaşlı ailenin yüzünü Vali Tuncay Sonel güldürdü
ORDU

Heyelanda hayvanlarını kaybeden gözü yaşlı ailenin yüzünü Vali Tuncay Sonel güldürdü

Vali Tuncay Sonel, Ordu'nun Altınordu ilçesinin Güzelyalı mahallesinde meydana gelen heyelan sonucu büyükbaş hayvanları ve köpeği telef olan Türkmen ailesini yeni hayvanları ile buluşturdu. Üç ineği (beraberinde üç buzağısı ile) ve bir yavru köpeği aileye teslim eden Vali Sonel, "Yeter ki sizlerin gözlerinizden yaş akmasın, canınıza bir şey olmasın. Devletimiz her daim yanınızda” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Heyelanda hayvanlarını kaybeden gözü yaşlı ailenin yüzünü Vali Tuncay Sonel güldürdü
Vali Sonel, yaşlı çiftin sevincine ortak oldu.

Ordu'da 26 Mart 2022 Cumartesi günü yaşanan heyelanın hemen ardından Altınordu ilçesinin Güzelyalı mahallesine giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Tuncay Sonel, bugün de beraberinde Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte heyelan sebebiyle üç büyükbaş hayvanları ile bir köpeğini kaybeden Hanife-Erol Türkmen çiftine temin edilen hem 3 büyükbaş hayvanı buzağıları ile birlikte bir yavru köpeği teslim etmenin mutluluğunu yaşadı.

HEMEN TALİMAT VERDİ

Türkmen ailesinin mağduriyetinin giderilmesi için anında talimat veren Vali Sonel, heyelanın hemen ardından yeniden alınarak aileye teslim edilmek üzere yola çıkan buzağıları ile birlikte 3 büyükbaş hayvanı ve bir adet köpeği teslim ederek yaşlı çiftin sevincine ortak oldu.

  • Vali Tuncay Sonel’i büyükbaş hayvanları ve kucağındaki köpeği ile birlikte gören Hanife-Erol Türkmen çifti oldukça duygulandı, gözyaşlarını tutamadı.

'DEVLETİMİZ VATANDAŞLARININ YANINDADIR'

“Yeter ki sizlerin gözlerinizden yaş akmasın, canınıza bir şey olmasın” diyerek vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve mahalle sakinlerinin hayır dualarını alan Vali Sonel, 26 Mart 2022 Cumartesi günü Altınordu İlçesinin Güzelyalı mahallesinde bir heyelan yaşandığını hatırlatarak, “Allah’a şükürler olsun can kaybımız olmadı. Hanife teyzemiz gözyaşları içinde bizlere hayvanlarının telef olduğunu söylemişti. Bir kez daha belirtmek isterim ki, Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Telef olan hayvanlarımızın yerine 3 ineği buzağıları ile ayrıca birde köpeğimizi alarak bugün ailemize teslim ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Vali Sonel, “Yaşlı olan gözlerde bugün tebessüm ve sevinci görmenin heyecanını hep birlikte yaşadık” dedi ve Güzelyalı mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerini bir kez daha iletti.

Heyelanda hayvanlarını kaybeden gözü yaşlı ailenin yüzünü Vali Tuncay Sonel güldürdü
OYNAT 04:34
Heyelanda hayvanlarını kaybeden gözü yaşlı ailenin yüzünü Vali Tuncay Sonel güldürdü
Vali Tuncay Sonel, Ordu'nun Altınordu ilçesinin Güzelyalı mahallesinde meydana gelen heyelan sonucu büyükbaş hayvanları ve köpeği telef olan Türkmen ailesini yeni hayvanları ile buluşturdu. Üç ineği (beraberinde üç buzağısı ile) ve bir yavru köpeği aileye teslim eden Vali Sonel, 'Yeter ki sizlerin gözlerinizden yaş akmasın, canınıza bir şey olmasın. Devletimiz her daim yanınızda” dedi.


'ÇOK DUYGULANDIK'

Heyelan dolayısıyla 3 ineği ile bir köpeğini kaybeden ve bugün Vali Sonel tarafından iki gün içinde büyükbaş hayvanlarına ve köpeğine kavuşan Hanife-Erol Türkmen çifti yaptıkları açıklamada, “Allah devletimizden, Sayın Valimizden razı olsun. Heyelan olduğu günden beri Sayın Valimiz Tuncay Sonel ve Kaymakamımız Erkan Karahan bizleri yalnız bırakmadı ve telef olan hayvanlarımızın yerine yenisini alarak bizleri çok duygulandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan sizleri eksik etmesin” diyerek, duygularını dile getirdiler.

'VALİMİZ GÖZYAŞLARINI DİNDİRDİ'

Güzelyalı mahallesi muhtarı Muzaffer Türkmen ise, “Sayın Valimiz Tuncay Sonel, mahallemizin gözyaşlarını dindirdi. Telef olan hayvanların yerine yenisini alarak bizzat kendisinin getirmesi bizleri oldukça duygulandırdı” şeklinde konuştu ve Vali Sonel ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

OYNAT 00:57
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