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Hezimeti gölgeleme taktiği tutmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya dönmesi için şart koştuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını istenilen düzeye eriştirmedi.

Uğur Duyan
Haber Merkezi
04:00 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş.

CHP’liler ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimetini AK Parti’nin sandık itirazları ile gölgelemeye çalıştı.

Seçim günü, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yasakları kaldırmasını izleyen dakikalar sonrasında CHP’liler sandıklara itiraz edildiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önde çıktığını savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ardından akşamın ilerleyen saatlerinde kameralar karşısına geçerek benzer iddiaları dillendirdi.

MAKASI KAPATMAZDI

Kılıçdaroğlu, Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta AK Parti’nin ısrarla itiraz ettiğini savundu. Toplamı 1083 eden sandıklarda ortalama 400 seçmenin oy kullanması halinde bile toplam sayı 433 bini buluyor. Söz konusu iddialar ortaya atıldığında Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında kapanır bir makas görülmüyordu. Kılıçdaroğlu ve sözcüleri, ilk başta yaptığı 'öndeyiz', 'kazandık' ve 'itiraz ediyoruz' açıklamalarına rağmen gece 3'ten sonra ikinci tura razı oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya dönmesi için şart koştuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını istenilen düzeye eriştirmedi. HDP desteğiyle 2019'da yeril seçimlerde İstanbul ve Ankara'da yüzde 50'yi aşan iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'nun Ankara ve İstanbul'da birinci aday olmasını sağladı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun oyunu yüzde 50'nin üzerine taşıyamadı. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinden yüzde 54,2 oy alan Ekrem İmamoğlu karşın Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul'da oyların yüzde 48,6'sını aldı. 31 Mart 2019'da Ankara'da yüzde 50,9'la başkan seçilen Mansur Yavaş'ın desteklediği Kılıçdaroğlu dünkü seçimlerde sadece oyların yüzde 47,3'ünü aldı. Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut'a en çok oyu alırken, geri kalanda 22 ilde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ipi göğüsledi. İstanbul'da ise 19 ilçede Kılıçdaroğlu birinci çıkarken diğer 20 ilçe Erdoğan seçimi önde tamamladı.


AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi, Bir CHP klasiği
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi, Bir CHP klasiği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MYK sonrası açıklama yaptı. İmamoğlu ve Yavaş'ın dün akşam yaptığı açıklamalara değinen Çelik "Bir CHP klasiği önümüze getirildi. Dün ekranlara çıktılar, AA verileri, partimizdeki verilerin manipülasyon olduğunu ifade ettiler. Konuşurken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' adına konuşuyoruz dediler. Seçim bitmemiş, Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Bu yapılan şey milli iradeye yönelik yetki gaspıdır" dedi. Çelik "Kendi verilerini dayatma yaklaşımları tamamen çökmesine rağmen bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır" ifadelerini kullandı.


#Seçim
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
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