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Himmeti altına çevirmişler

Himmeti altına çevirmişler

Şahin Şen
04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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FETÖ’nün “güvenli ev” diye tabir ettiği “gaybubet evlerine” yeni baskın.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, dün sabah 06.00 sularında firari FETÖ’cülerin gizlendiği 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 1 ihraç öğretmen, 1 ihraç astsubay, 1 ihraç jandarma ve 1 ihraç sosyologla birlikte 6 kişinin yakalandığı örgüt evlerinde 1 milyon 200 bin TL değerinde de altın bulundu. FETÖ’cülerin “himmet” adı altında topladığı yasa dışı parayı, iz bırakmamak ve rahat taşıyabilmek için altına çevirdiği tespit edildi. HTS ve ankesör kayıtları tespit edilen şahısların adli takipten kurtulmak amacıyla sahte kimlik kullandıkları ortaya çıkarıldı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.





#fetö
#himmet
#operasyon
#terör

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