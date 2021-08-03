Gündem Hırsızı eline yaptırdığı canım annem dövmesi yakalattı Şişlide 3 evi soydu
İSTANBUL

Hırsızı eline yaptırdığı 'canım annem' dövmesi yakalattı: Şişli'de 3 evi soydu

Şişli'de 3 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlardan birinin, elinin üzerinde yazan "Canım Annem" dövmesi sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Dövmeli hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Hırsızı eline yaptırdığı canım annem dövmesi yakalattı: Şişlide 3 evi soydu
Hırsızın bulunmasını sağlayan 'canım annem' dövmesi

Şişli'de 26 Haziran 05 Ağustos tarihleri arasında 3 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Polis, yaptığı çalışmada 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlardan birinin elinde "Canım Annem" yazan bir dövme olduğu görüldü. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Muhammet K.(20) ile suç ortağı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.K. gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulan şüphelilerden Muhammet K.'nın daha önceden 8 adet evden hırsızlık, 5 adet işyerinden hırsızlık suçlarından polis tarafından yakalandığı belirlendi. Diğer şüpheli A.K.'nin ise 5 kez hırsızlık, bir kez mühür bozma suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.
DÖVMELİ HIRSIZ TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden elinde 'canım annem' dövmesi bulunan Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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