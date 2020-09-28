HKÜ Kalyon Garaj’da fikirler ürüne dönüşüyor

Teknoloji tutkunlarını Gaziantep’te buluşturan TEKNOFEST 2020 için Gaziantep’e gelen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve beraberindeki heyet, bölgenin ilk vakıf üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ)’yü ziyaret etti.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin eşlik ettiği ziyarette Bayraktar ve beraberindeki heyet, fikirlerin ürüne dönüştüğü ve üstün teknolojinin en iyi uygulandığı HKÜ’nün Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’ni gezerek detaylı bilgi aldı.

SU ALTI ROBOTUNA AZİM TAVSİYESİ

Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nin desteğiyle TÜBİTAK projelerini kazanan girişimci öğrencilerin de projelerini dinleyen heyet, girişimcilere başarılar diledi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl finale kalamayan su altı robotu projesinin sahibi girişimci öğrencilere gelecek yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST için çalışmalarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

FİNALİSTLERLE HATIRA FOTOĞRAFI

Dünyanın en hızlı araçlarının yarıştığı millî teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan TEKNOFEST’te finale kalarak çalışmalarını sürdüren HKÜ Teknoloji takımlarının projelerini inceleyen heyet, takım üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Araştırmacı, KOBİ ve girişimcilere prototipleme imkanı