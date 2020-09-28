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GAZİANTEP

HKÜ Kalyon Garaj’da fikirler ürüne dönüşüyor

TEKNOFEST’in resmi akademik paydaşı Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve beraberindekileri kampüste ağırladı. Heyet, fikirlerin ürüne dönüştüğü Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve beraberindekileri kampüste ağırladı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve beraberindekileri kampüste ağırladı.

Teknoloji tutkunlarını Gaziantep’te buluşturan TEKNOFEST 2020 için Gaziantep’e gelen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve beraberindeki heyet, bölgenin ilk vakıf üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ)’yü ziyaret etti.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin eşlik ettiği ziyarette Bayraktar ve beraberindeki heyet, fikirlerin ürüne dönüştüğü ve üstün teknolojinin en iyi uygulandığı HKÜ’nün Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’ni gezerek detaylı bilgi aldı.

SU ALTI ROBOTUNA AZİM TAVSİYESİ

Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nin desteğiyle TÜBİTAK projelerini kazanan girişimci öğrencilerin de projelerini dinleyen heyet, girişimcilere başarılar diledi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl finale kalamayan su altı robotu projesinin sahibi girişimci öğrencilere gelecek yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST için çalışmalarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

FİNALİSTLERLE HATIRA FOTOĞRAFI

Dünyanın en hızlı araçlarının yarıştığı millî teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan TEKNOFEST’te finale kalarak çalışmalarını sürdüren HKÜ Teknoloji takımlarının projelerini inceleyen heyet, takım üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Araştırmacı, KOBİ ve girişimcilere prototipleme imkanı

  • Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi; HKÜ bünyesindeki araştırmacı ve girişimciler ile KOBİ’lere, mekanik ve dijital prototipleme cihazları ile fikirlerini tasarıma, tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürme imkanı sağlıyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen merkez, paydaşlarına Tersine Mühendislik Atölyesi, Mekanik Atölye ve Elektronik Laboratuvarı ile prototipleme imkanı sunuyor.

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