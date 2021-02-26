​Hocalı da özgür olacak​

Ermeni ordusunun 29 sene önce katliam yaptığı Hocalı, bugün yine mahsun. Karabağ Savaşı’ndan sonra Ermeni bölgesinde kalan simge şehrin er ya da geç hür olacağını belirten Hocalı’nın son valisi Elman Mammadov Yeni Şafak’a konuştu. Katliamın yaşandığı gece Ermenilerle eli silah tutan tüm Hocalılıların savaştığını ifade eden Mammadov, “Katliamın yaşandığı dönem Hocalı valisiydim. Hocalı’nın son anına kadar her birimiz oradaydık. Toprağımızı korumak için düşmanla son kurşunumuza kadar vuruştuk. Düşman o dönem bizden güçlüydü. Bu güçle Hocalı’da soykırım uyguladılar. 7-8 saat içinde Hocalı yeryüzünden silindi” dedi.

OYNAT 01:32 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Onları bu duruma sokan liderleridir Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'da yaşanan darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Aliyev, savaş sonrası dönemde Azerbaycan'ın geliştiğini, Ermenistan'da ise kriz yaşandığını belirterek, 'Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

16 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜK

Hocalı’nın 1988 yılından 1992 Şubat’ına kadar muhasara altında olduğunu hatırlatan Mammadov, “Hocalı’ya çok sayıda saldırı oldu. Hocalı muhasara altında yalnız kaldı. Hiçbir destek gelmedi. Her şey çok zordu. En sonunda da düşman saldırdı” diye konuştu. Saldırıdan kurtarılan sivilleri güvenli bölgeye ulaştırmak için 16 kilometre yol yürüdüklerini söyleyen Mammadov, “Sivilleri Ağdam istikametine doğru yola çıkardık. Bu yol üzerinde çok saldırıya maruz kaldık. İnsanlarımız o yolda öldürüldü. Hocalı askerleri sivil insanların Ermenilerin tuzağına düşmemesi için mücadele verdi. Hocalı savaşçıları düşmanla kahramanca çarpışmasaydı, oradan bir tane insan sağ çıkamazdı” ifadelerini kullandı.

KİMSE KARŞIMIZDA DURAMAZ

Mammadov, 44 gün süren Karabağ Savaşı’nda tarih yazıldığının altını çizerek “Bugün Ermeni tarafında kalan Hocalı, Hankendi, Hocavendi de kardeşlerimizin yardımıyla özgür olacak. Buna en samimi hislerimle inanıyorum” dedi. “Türkiye’ye teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum” diyen Mammadov, “Türk medyası çok önemli işler yaptı. Bizim sesimizi dünyaya, uluslararası kurumlara duyurdu. Bu fedakârlıklar için sizlere, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ben 2018 yılında TBMM’de kendisiyle görüştüm. Ona ‘ümit ediyorum ki, sizin yardımınızla biz topraklarımızı kurtaracağız’ dedik, böyle de oldu. Güç birliktedir. Tüm Müslümanlar, Türk dünyası birlik olmalıdır. Biz birlik olursak, güçlendirirsek hiç kimse bizim karşımızda duramaz. Birbirimizin arkasında, omuz omuza olmalıyız” dedi.

REKLAM

Elbey Elmanlı

Dededen toruna miras

Kendisi ve iki oğlu 1. Karabağ Savaşı’nda mücadele veren Mammadov, torunu Elbey Elmanlı’nın da 44 günlük savaşa katılarak gazi olduğunu belirtti. Torun Elmanlı’ya Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, madalya verdi. Hocalı’da savaşmanın dededen toruna miras olduğunu kaydeden Mammadov, “İnsan eğer vatanını seviyorsa o sevmek azdır, onu korumak, onun uğrunda mücadele etmek lazım. Türkler tarihte toprakları için canını vermiş bir millettir. Biz böyle gördük, böyle yaşadık” dedi.