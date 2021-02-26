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ANKARA

​Hocalı da özgür olacak​

Hocalı da özgür olacak

Hocalı’nın son valisi Elman Mammadov, halen Ermeni işgali altında bulunan simge şehrin de er ya da geç hür olacağını söyledi. Mammadov, “Bugün Ermeni tarafında kalan Hocalı, Hankendi, Hocavendi de kardeşlerimizin yardımıyla özgür olacak” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Elman Mammadov
Elman Mammadov

Ermeni ordusunun 29 sene önce katliam yaptığı Hocalı, bugün yine mahsun. Karabağ Savaşı’ndan sonra Ermeni bölgesinde kalan simge şehrin er ya da geç hür olacağını belirten Hocalı’nın son valisi Elman Mammadov Yeni Şafak’a konuştu. Katliamın yaşandığı gece Ermenilerle eli silah tutan tüm Hocalılıların savaştığını ifade eden Mammadov, “Katliamın yaşandığı dönem Hocalı valisiydim. Hocalı’nın son anına kadar her birimiz oradaydık. Toprağımızı korumak için düşmanla son kurşunumuza kadar vuruştuk. Düşman o dönem bizden güçlüydü. Bu güçle Hocalı’da soykırım uyguladılar. 7-8 saat içinde Hocalı yeryüzünden silindi” dedi.

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16 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜK

  • Hocalı’nın 1988 yılından 1992 Şubat’ına kadar muhasara altında olduğunu hatırlatan Mammadov, “Hocalı’ya çok sayıda saldırı oldu. Hocalı muhasara altında yalnız kaldı. Hiçbir destek gelmedi. Her şey çok zordu. En sonunda da düşman saldırdı” diye konuştu. Saldırıdan kurtarılan sivilleri güvenli bölgeye ulaştırmak için 16 kilometre yol yürüdüklerini söyleyen Mammadov, “Sivilleri Ağdam istikametine doğru yola çıkardık. Bu yol üzerinde çok saldırıya maruz kaldık. İnsanlarımız o yolda öldürüldü. Hocalı askerleri sivil insanların Ermenilerin tuzağına düşmemesi için mücadele verdi. Hocalı savaşçıları düşmanla kahramanca çarpışmasaydı, oradan bir tane insan sağ çıkamazdı” ifadelerini kullandı.

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KİMSE KARŞIMIZDA DURAMAZ

Mammadov, 44 gün süren Karabağ Savaşı’nda tarih yazıldığının altını çizerek “Bugün Ermeni tarafında kalan Hocalı, Hankendi, Hocavendi de kardeşlerimizin yardımıyla özgür olacak. Buna en samimi hislerimle inanıyorum” dedi. “Türkiye’ye teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum” diyen Mammadov, “Türk medyası çok önemli işler yaptı. Bizim sesimizi dünyaya, uluslararası kurumlara duyurdu. Bu fedakârlıklar için sizlere, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ben 2018 yılında TBMM’de kendisiyle görüştüm. Ona ‘ümit ediyorum ki, sizin yardımınızla biz topraklarımızı kurtaracağız’ dedik, böyle de oldu. Güç birliktedir. Tüm Müslümanlar, Türk dünyası birlik olmalıdır. Biz birlik olursak, güçlendirirsek hiç kimse bizim karşımızda duramaz. Birbirimizin arkasında, omuz omuza olmalıyız” dedi.

Elbey Elmanlı

Dededen toruna miras

  • Kendisi ve iki oğlu 1. Karabağ Savaşı’nda mücadele veren Mammadov, torunu Elbey Elmanlı’nın da 44 günlük savaşa katılarak gazi olduğunu belirtti. Torun Elmanlı’ya Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, madalya verdi. Hocalı’da savaşmanın dededen toruna miras olduğunu kaydeden Mammadov, “İnsan eğer vatanını seviyorsa o sevmek azdır, onu korumak, onun uğrunda mücadele etmek lazım. Türkler tarihte toprakları için canını vermiş bir millettir. Biz böyle gördük, böyle yaşadık” dedi.
Elman Mammadov

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