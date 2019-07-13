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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

HSK’dan FETÖ neşteri

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ’nün yargı ayağına ilişkin yürütülen soruşturmalardaki ByLock içerikleri ile itirafçı beyanlarında isimleri geçen 9 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kurul, 25 hakim ve savcıdan 9’unu FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına vararak görevden uzaklaştırdı. Kurul bu kararı, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 77. maddesine göre aldı. 9 isim, haklarındaki müfettiş soruşturması bitene kadar açıkta kalacak. Soruşturmanın sonucunda müfettişin hazırlayacağı rapor doğrultusunda bu kişilerin ihracına da karar verilebilecek.

BAKAN YARDIMCISI ‘ÜYE’ GÖREVE BAŞLADI

HSK’nın doğal üyesi olan Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atanmıştı. Aynı zamanda HSK’nın ‘doğal üyesi’ olan Menteş’ın ardından bu görev Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner’e verildi. Öner, HSK’daki söz konusu görevine başladı.

  • İşte açığa alınanlar
  • HSK’nın açığa aldığı isimler şöyle: Gaziantep Hakimi S.Ö.T., Erzurum Hakimi Z.E., Denizli Hakimi D.I.Ç., İstanbul Anadolu Hakimi A.N., Kastamonu Hakimi E.K., İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi M.S.D., Sivas İdare Mahkemesi Üyesi M.M.B., Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi M.F.A., Antalya İdare Mahkemesi Üyesi H.Y.K.

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