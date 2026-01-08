HSK’dan ‘yargıda sıfır gecikme’ hamlesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), “Sıfır Gecikmeli Yargı” modelini yeni yılda hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yargı yetkisine müdahale etmeyen model, davaların uzamasına neden olan yapısal ve organizasyonel sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. HSK kaynakları, adaletin yalnızca doğru kararlarla değil, aynı zamanda zamanında verilen kararlarla anlam kazandığını vurgularken, uzun süren yargılamaların yargıya duyulan toplumsal güveni zedelediğine dikkat çekiyor. Yeni modelle birlikte gecikme, kaçınılmaz bir durum olarak değil, doğru yöntemlerle çözülebilecek bir yönetim sorunu olarak ele alınıyor. Hâkim ve savcıların takdir yetkisine dokunulmadan, dosyaların hangi aşamada ve hangi gerekçelerle beklediği somut verilerle tespit edilecek. Modelin altyapısında, kadastro davalarındaki yıllara yayılan dosya birikimini sona erdiren “Sıfır Kadastro Dosyası” uygulamasında elde edilen deneyim yer alıyor. Uygulamanın sahadaki en önemli unsurlarından biri Yargının Etkinliği Büroları olacak. Bu bürolar, yargısal karar süreçlerine müdahil olmadan, olağan yöntemlerle çözülemeyen gecikmeleri izleme, koordinasyon ve destek mekanizmalarıyla ele alacak. Cumhuriyet başsavcıları ile adli yargı komisyonu başkanları da olağan dışı gecikmelerin giderilmesinde aktif rol üstlenecek. HSK, performans yaklaşımının cezalandırıcı değil, yargının etkinliğini artırmayı hedefleyen destekleyici bir araç olarak uygulanacağını belirtiyor.