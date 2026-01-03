Yargıda sıfır gecikme dönemi: Dosya bazlı analiz

2026 planlaması kapsamında "Yargının Etkinliği Bürolarının" tüm adliyelerde faaliyete geçirilecek. Süreçte adalet komisyonları ve başsavcılıkların, gecikme yaşanan davaların mahallinde izlenmesi ve yakından takibi noktasında sorumluluk üstleneceği ifade edildi.





DOSYA İÇİN TEK TEK ANALİZ





HSK, geciken her davanın, neden geciktiği, hangi aşamada takıldığı ve hangi yöntemle hızlandırılabileceği başlıkları altında ayrı ayrı ele alınacağını belirtti. Model kapsamında mahkemeler için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, iş yükü dengelemesi ile süreç izleme ve erken uyarı mekanizmalarının devreye alınacağı belirtildi.









ÖNCELİKLİ DAVA TÜRLERİ





Kamuoyu açısından önem taşıyan başlıca dava türlerine özellikle ele alınacak. Buna göre kadastro davaları, tapu iptal ve tescil davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, miras ve veraset uyuşmazlıkları, boşanma ve aile hukuku davaları, ticari alacak ve iflas davaları, iş davaları, kira davaları, tüketici davaları, kamulaştırma davaları, nitelikli dolandırıcılık davaları ile uzun süren ceza soruşturmaları ve yargılamaları modelin odağındaki alanlar arasında sayıldı. HSK, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefiyle 'Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli', 'Yargının Etkinliği Büroları' üzerinden kurumsal ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülmesini amaçlıyor.





Kuloğlu'ndan yeni yıl mesajı





HSK 1 No'lu Daire Başkanı Turan Kuloğlu, yeni yıla ilişkin mesajında "Adaleti geciktirmeden, güveni zedelemeden. Bu vesileyle, adaletin tecellisi için büyük bir sorumluluk ve fedakârlıkla görev yapan hâkim ve savcılarımıza, savunmanın asli unsuru olan avukatlarımıza, adliyelerimiz ile ceza infaz kurumlarımızda görev yapan tüm personelimize yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz" dedi.







