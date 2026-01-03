Yargıda sıfır gecikme dönemi: Dosya bazlı analiz

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2026 yılına ilişkin yargı hedefini "Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" olarak açıkladı. Dosya bazlı analizler ile dosyalardaki gecikmeyi ortadan kaldırmayı hedefleyen HSK, ortalamayı temsil etmeyen uzun yargılamaları da sistematik biçimde sona erdirecek. HSK^'nın atacağı bu adımlar Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 'makul sürede yargılama' ve 'adalete güvenin güçlendirilmesi' hedeflerinin sahadaki somut uygulamaları olacak.
2026 planlaması kapsamında "Yargının Etkinliği Bürolarının" tüm adliyelerde faaliyete geçirilecek. Süreçte adalet komisyonları ve başsavcılıkların, gecikme yaşanan davaların mahallinde izlenmesi ve yakından takibi noktasında sorumluluk üstleneceği ifade edildi.
HSK, geciken her davanın, neden geciktiği, hangi aşamada takıldığı ve hangi yöntemle hızlandırılabileceği başlıkları altında ayrı ayrı ele alınacağını belirtti. Model kapsamında mahkemeler için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, iş yükü dengelemesi ile süreç izleme ve erken uyarı mekanizmalarının devreye alınacağı belirtildi.
Kamuoyu açısından önem taşıyan başlıca dava türlerine özellikle ele alınacak. Buna göre kadastro davaları, tapu iptal ve tescil davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, miras ve veraset uyuşmazlıkları, boşanma ve aile hukuku davaları, ticari alacak ve iflas davaları, iş davaları, kira davaları, tüketici davaları, kamulaştırma davaları, nitelikli dolandırıcılık davaları ile uzun süren ceza soruşturmaları ve yargılamaları modelin odağındaki alanlar arasında sayıldı. HSK, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefiyle 'Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli', 'Yargının Etkinliği Büroları' üzerinden kurumsal ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülmesini amaçlıyor.
HSK 1 No'lu Daire Başkanı Turan Kuloğlu, yeni yıla ilişkin mesajında "Adaleti geciktirmeden, güveni zedelemeden. Bu vesileyle, adaletin tecellisi için büyük bir sorumluluk ve fedakârlıkla görev yapan hâkim ve savcılarımıza, savunmanın asli unsuru olan avukatlarımıza, adliyelerimiz ile ceza infaz kurumlarımızda görev yapan tüm personelimize yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz" dedi.