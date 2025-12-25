11'inci Yargı Paketi Meclis'ten geçti

Yasa düzenlemesinden 50-55 bin mahkûmun yararlanması bekleniyor. AK Parti'nin verdiği önergeyle çok suç, şartlı tahliyelerin dışında bırakıldı. Bunlar arasında deprem müteahhitleri de yer aldı. Kanunla 31 Temmuz 2023 öncesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında suç işleyen ancak infazı kesinleşmeyen tutuklular ile bu tarih öncesinde işlediği suçtan hüküm giyenlere 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınacak. AK Parti komisyona verdiği önergeyle alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları da kapsam dışında bırakılmıştı.