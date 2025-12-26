11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi: Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar

Başta toplumsal, huzur ve güvenliğin daha da sağlanması ve güçlendirilmesi ile ilgili önemli maddeler var. Örgütlü suçlar, örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliğinin cezaları bu yargı paketi ile artırılmış oldu. Daha öncesinde dört yıldan sekiz yıla olan örgüt kurma ve yönetme cezası beş yıldan on yıla çıkarıldı hem alt sınıf hem üst sınır yükseltildi.