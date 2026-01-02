Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Adalet Bakanlığından 'af düzenlemesi' haberine yalanlama

Adalet Bakanlığından 'af düzenlemesi' haberine yalanlama

18:372/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, basında yer alan "af gibi düzenleme" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, böyle bir çalışma ve hazırlığın olmadığı ifade edildi.

Adalet Bakanlığınca, basında yer alan
"af gibi düzenleme"
haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan habere ilişkin, Adalet Bakanlığının gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlığın olmadığı belirtildi.

Söz konusu haberde,
"yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü"
ve düzenlemenin yasalaşması halinde
"10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacak, halen cezasının yüzde 50'sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek"
iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.


#Adalet Bakanlığı
#Af Düzenlemesi
#Yalanlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...