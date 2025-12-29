İnfaz rejimi değişiyor

Yeni yılla birlikte 12’nci Yargı Paketi’nin Meclis gündemine getirilmesi için çalışmalara başlanacak. Paketin yılın ilk çeyreğinde, AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı’nın AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderdiği 41 maddelik taslak çalışmada, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İcra ve İflas Kanununda kapsamlı değişiklikler yapılması içeriyor. AK Parti ayrıca 11’inci Yargı Paketi’nden yeniden çalışmak üzere çıkardığı 3 maddeyi bu pakete ekleyecek.

KADINA ŞİDDETTE TUTUKLULUK

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin hukukçu kurmayları cezaevlerinde fazlalığa neden olan tutuklu sayısının azaltılmasına odaklandı. Uzun süren yargılanma süreçlerinde tedbiren başvurulan tutukluk durumunun yerine her gün karakola imza vermek şartıyla denetimli serbestlik, yurt dışına çıkış veya seyahat yasağı gibi formüler üzerinde yoğunlaşıldı. Tutukluluğa cinsel saldırı, kadına yönelik şiddet, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, yolsuzluk, casusluk, kamuyu zarara uğratma, uyuşturucu satışı, örgütlü suçlar ve terör suçlarında başvurulacak.

ŞARTLI TAHLİYE FORMÜLÜ

AK Parti, 3 yıllık ‘şartlı tahliye’ ile infaz süresinin dolmasına 3 yıl kalan hükümlülerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir formülle infaz rejimine ekleyecek. Şartlı tahliye süresi boyunca karakolu imza verme ya da ayağa elektronik pranga takılması ile ev hapsinde tutulması gibi yöntemlere de başvurulabilecek.

YOLSUZLUK DAVALARI HIZLANACAK

Yolsuzluk, casusluk, kamuyu zarara uğratma suçlarında ise tutukluluk sürelerinin kısaltılması için bu türden suçların yargılama süreçlerinde, kovuşturma ve soruşturma süreçlerinin hızlanması için kolluk kuvvetlerinin ve adli mercilerin delillere hızla ulaşmasının önü açılacak.

Mülkiyet gaspına izin yok

Yalnız kişinin mülkiyet hakkının gasp edilmesi veya mülke el konulmasından kaynaklanan gelir ve hak kayıplara neden olacak türden yetkiler savcılara verilmeyecek. Kesinlik gerektiren deliller olmadan yargılama süreçlerinde tutukluluk bir tedbir olmaktan çıkarılacak.

İnfazın yarısını çekene şartlı tahliye

Hapis cezalarındaki infaz oranının 2004 değişikliği öncesindeki gibi, yarı yarıya uygulanması üzerinde duruluyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte cezasının yüzde 50’sini çekenlere şartlı tahliye yolunun açılması öngörülüyor.







