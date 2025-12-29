İnfaz rejimi değişiyor

AK Parti, 12’nci Yargı Paketi’ni yeni yılın ilk çeyreğinde yasalaştırmak için çalışmalara başladı. Sanal bahis, aile ve çocuk desteği, sosyal medyaya yaş düzenlemesi, öğrenci affı ve site aidatları düzenlemelerinden sonra Meclis gündemine alınması beklenen 12’nci Yargı Paketi ile yargılama süreçleri kısalacak, tutukluk tedbirinin uzamasından kaynaklanan sorunlar ortadan kaldırılacak. Yargıya olan güveni zedeleyecek adli süreç pürüzleri temizlenecek.
Yeni yılla birlikte 12’nci Yargı Paketi’nin Meclis gündemine getirilmesi için çalışmalara başlanacak. Paketin yılın ilk çeyreğinde, AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor.
Adalet Bakanlığı’nın AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderdiği 41 maddelik taslak çalışmada, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İcra ve İflas Kanununda kapsamlı değişiklikler yapılması içeriyor. AK Parti ayrıca 11’inci Yargı Paketi’nden yeniden çalışmak üzere çıkardığı 3 maddeyi bu pakete ekleyecek.
KADINA ŞİDDETTE TUTUKLULUK
Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin hukukçu kurmayları cezaevlerinde fazlalığa neden olan tutuklu sayısının azaltılmasına odaklandı. Uzun süren yargılanma süreçlerinde tedbiren başvurulan tutukluk durumunun yerine her gün karakola imza vermek şartıyla denetimli serbestlik, yurt dışına çıkış veya seyahat yasağı gibi formüler üzerinde yoğunlaşıldı. Tutukluluğa cinsel saldırı, kadına yönelik şiddet, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, yolsuzluk, casusluk, kamuyu zarara uğratma, uyuşturucu satışı, örgütlü suçlar ve terör suçlarında başvurulacak.
ŞARTLI TAHLİYE FORMÜLÜ
AK Parti, 3 yıllık ‘şartlı tahliye’ ile infaz süresinin dolmasına 3 yıl kalan hükümlülerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir formülle infaz rejimine ekleyecek. Şartlı tahliye süresi boyunca karakolu imza verme ya da ayağa elektronik pranga takılması ile ev hapsinde tutulması gibi yöntemlere de başvurulabilecek.
YOLSUZLUK DAVALARI HIZLANACAK
Yolsuzluk, casusluk, kamuyu zarara uğratma suçlarında ise tutukluluk sürelerinin kısaltılması için bu türden suçların yargılama süreçlerinde, kovuşturma ve soruşturma süreçlerinin hızlanması için kolluk kuvvetlerinin ve adli mercilerin delillere hızla ulaşmasının önü açılacak.
Mülkiyet gaspına izin yok
- Yalnız kişinin mülkiyet hakkının gasp edilmesi veya mülke el konulmasından kaynaklanan gelir ve hak kayıplara neden olacak türden yetkiler savcılara verilmeyecek. Kesinlik gerektiren deliller olmadan yargılama süreçlerinde tutukluluk bir tedbir olmaktan çıkarılacak.
İnfazın yarısını çekene şartlı tahliye
- Hapis cezalarındaki infaz oranının 2004 değişikliği öncesindeki gibi, yarı yarıya uygulanması üzerinde duruluyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte cezasının yüzde 50’sini çekenlere şartlı tahliye yolunun açılması öngörülüyor.