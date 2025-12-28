Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CTE'den 'denetimli serbestlik' uygulamasına ilişkin açıklama

CTE'den 'denetimli serbestlik' uygulamasına ilişkin açıklama

22:2628/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik, sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik uygulamasının sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesi olduğunu bildirdi.

CTE'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetimli serbestliğin, hükümlülerin cezalarını, toplum içinde ancak yoğun denetim ve gözetim altında, belirlenen yükümlülüklere uyarak infaz etmelerini sağlayan bir infaz modeli olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik, sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesidir. Yükümlüler, sürekli izlenir, kurallara uymak zorundadır. Eğitim ve iyileştirme programlarına katılır. Yükümlülük ihlali veya yeni bir suç halinde hükümlü ceza infaz kurumuna geri gönderilir."



#Adalet Bakanlığı
#Denetimli Serbestlik
#Hapis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sinop'ta okullar tatil mi? Sinop Valiliğinden kar tatili açıklaması