Gülben Ergen'den halayda 'başörtülü var diye kadının elini tutmadı' iddiasına yanıt

'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan şarkıcı Gülben Ergen'in, Adıyaman'daki okul açılısı sırasında çekilen halayda bir kadının elini 'başörtülü' diye tutmadığı iddia edildi. Gülben Ergen o iddialara yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Türkiye genelindeki 60'ncı, Adıyaman'daki 3. anaokulu açılışı sırasında kayda alınan bir an ile gündem oldu.
Açılışa katılan ve misafirler ile halay çeken Gülben Ergen'in, sosyal medyada yayılan bir videosunda yanındaki kadının elini 'başörtülü' olduğu için bıraktığı iddia edildi. Çevredeki kişilerin ısrarlarına rağmen kadının eline tutmadığı iddia edilen ünlü şarkıcıdan konuya ilişkin açıklama geldi.
- Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialara sinirlenen Gülben Ergen, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:
Ergen bu paylaşımının ardından söz konusu videonun çekildiği güne ve elini tutmadığı iddia edilen kadınla olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.