Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Gülben Ergen'den halayda 'başörtülü var diye kadının elini tutmadı' iddiasına yanıt

Gülben Ergen'den halayda 'başörtülü var diye kadının elini tutmadı' iddiasına yanıt

17:0428/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gülben Ergen, sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialara sinirlendi.
Gülben Ergen, sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialara sinirlendi.

'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan şarkıcı Gülben Ergen'in, Adıyaman'daki okul açılısı sırasında çekilen halayda bir kadının elini 'başörtülü' diye tutmadığı iddia edildi. Gülben Ergen o iddialara yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Türkiye genelindeki 60'ncı, Adıyaman'daki 3. anaokulu açılışı sırasında kayda alınan bir an ile gündem oldu.

Açılışa katılan ve misafirler ile halay çeken Gülben Ergen'in, sosyal medyada yayılan bir videosunda yanındaki kadının elini 'başörtülü' olduğu için bıraktığı iddia edildi. Çevredeki kişilerin ısrarlarına rağmen kadının eline tutmadığı iddia edilen ünlü şarkıcıdan konuya ilişkin açıklama geldi.

  • Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialara sinirlenen Gülben Ergen, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:
"Benim için insanlar iyi ve kötü diye ayrılır. Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim. 'Elini tutmadığım kadın' diye bir şey olamaz. Kötü niyetinizde boğulun! İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam. Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!"
Gülben Ergen'in elini tutmadığı iddia edilen kadın ve annesiyle çekilmiş fotoğrafı.

Ergen bu paylaşımının ardından söz konusu videonun çekildiği güne ve elini tutmadığı iddia edilen kadınla olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.




#Gülben Ergen
#Başörtüsü
#Adıyaman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz mi? Otobüs, Metrobüs, Tramvay ücretsiz mi?