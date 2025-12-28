AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den 'Dombra' coşkusu: Eline bağlama alıp söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) etkinliğinde sahneye çıktı. Şen, sanatçı Uğur Işılak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği “Dombra” şarkısını bağlama çalarak seslendirdi.

Şen’in performansı, alanı dolduran binlerce katılımcının hep bir ağızdan eşlik etmesiyle büyük coşkuya sahne oldu. Etkinlik alanında oluşan atmosfer dikkat çekerken, şarkı sırasında sık sık alkışlar yükseldi.