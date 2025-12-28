Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den 'Dombra' coşkusu: Eline bağlama alıp söyledi

15:0328/12/2025, Pazar
Coşkulu anlar, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ankara Kızılcahamam’daki UİD etkinliğinde “Dombra”yı sahnede bağlama ile seslendirdi, binlerce kişi eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) etkinliğinde sahneye çıktı. Şen, sanatçı Uğur Işılak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği “Dombra” şarkısını bağlama çalarak seslendirdi.


Şen’in performansı, alanı dolduran binlerce katılımcının hep bir ağızdan eşlik etmesiyle büyük coşkuya sahne oldu. Etkinlik alanında oluşan atmosfer dikkat çekerken, şarkı sırasında sık sık alkışlar yükseldi.


Coşkulu anlar, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntüler, etkinliğin ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.




#mustafa şen
#dombra
#uğur ışılak
