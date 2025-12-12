Türk dünyasının gençleri Ankara’da buluştu

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu, Türk Dünyası Gençlik Vakfı (TDGV) tarafından düzenlenen “Türk Dünyası Gençlik Buluşması”na ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Türk dünyasının kültürel birlikteliğini vurgulayan gösteri ve konuşmalar dikkat çekti.Program, TDGV Otağ Müzik ve Dans Topluluğunun sahne aldığı gösteriyle başladı. Ardından, “Dombra” eseriyle tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov ile Azerbaycan’ın ünlü sanatçılarından Azerin, konuk sanatçı olarak sahne aldı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu konuşmasında, 7–17 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlana Haftası’na atıfta bulunarak Mevlana’nın birleştirici öğretilerinin Türk dünyası gençliğinde hayat bulduğunu ifade etti. Eminoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ifade ettiği gibi, Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak” dedi. Türk dünyasıyla ilişkilerin son 20 yılda önemli ölçüde ilerlediğini vurgulayan Eminoğlu, Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekleştirdiği Şuşa ziyaretinin kendisi açısından anlamlı olduğunu belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı’nın geldiği noktayı “amatörden süper lige yükselme” benzetmesiyle değerlendiren Eminoğlu, önümüzdeki yıllarda Türk dünyasının küresel ölçekte daha etkin bir konuma ulaşacağına inandığını söyledi.
TDGV Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol ise vakfın yalnızca bir yıllık geçmişine rağmen geniş bir genç kitleye ulaştığını belirterek amaçlarının siyaset üstü bir anlayışla gençler arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek olduğunu ifade etti. “Türk dünyasının gençleri yarının devlet aklıdır” diyen İzol, gençlere hitaben “Bugün bizleri izliyorsunuz; yarın bu koltuklarda siz oturacaksınız” mesajını verdi.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu da Millet Kütüphanesi’nin sunduğu hizmetlere değinerek etkinliğin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti. Etkinlik, Türk dünyasının kültürel birliğine vurgu yapan mesajlarla sona erdi.