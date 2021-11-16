​HÜDA PAR: Birinci seçeneğimiz başkanlık sistemi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul ziyareti sırasında gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme dair soruları cevaplayan Yapıcıoğlu “Asgari ücretliden vergi alınmayacağını gelin anayasal hüküm haline getirelim” dedi.

Yeni anayasa konusunun siyasi partiler için bir “samimiyet testi” olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, “40 yıldır Türkiye bu ayıpla yaşıyor, artık yeter bu Anayasa’nın değişmesi gerek” diye konuştu. Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde gereken yüzde 50 artı 1’e yönelik son günlerde yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

“Sadece 3 yıl içerisinde, ‘Bu sistem çok kötü, asla düzeltilmesi mümkün olan bir sistem değildir biz yeniden parlamenter sisteme dönelim’ diyenlerin biraz aceleci davrandıklarını düşünüyoruz. Bu sisteme aksayan yönlerini düzeltmek suretiyle bir şans tanınabilir, tanınmalıdır. Bizim birinci seçeneğimiz başkanlık sistemidir.”

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