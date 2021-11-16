Gündem HÜDA PAR Birinci seçeneğimiz başkanlık sistemi
İSTANBUL

HÜDA PAR: Birinci seçeneğimiz başkanlık sistemi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: ‘Bu sistem çok kötü, asla düzeltilmesi mümkün olan bir sistem değildir biz yeniden parlamenter sisteme dönelim’ diyenlerin biraz aceleci davrandıklarını düşünüyoruz. Bizim birinci seçeneğimiz başkanlık sistemidir.”

Abone Ol Google News
Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​HÜDA PAR: Birinci seçeneğimiz başkanlık sistemi
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul ziyareti sırasında gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme dair soruları cevaplayan Yapıcıoğlu “Asgari ücretliden vergi alınmayacağını gelin anayasal hüküm haline getirelim” dedi.

Yeni anayasa konusunun siyasi partiler için bir “samimiyet testi” olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, “40 yıldır Türkiye bu ayıpla yaşıyor, artık yeter bu Anayasa’nın değişmesi gerek” diye konuştu. Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde gereken yüzde 50 artı 1’e yönelik son günlerde yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

“Sadece 3 yıl içerisinde, ‘Bu sistem çok kötü, asla düzeltilmesi mümkün olan bir sistem değildir biz yeniden parlamenter sisteme dönelim’ diyenlerin biraz aceleci davrandıklarını düşünüyoruz. Bu sisteme aksayan yönlerini düzeltmek suretiyle bir şans tanınabilir, tanınmalıdır. Bizim birinci seçeneğimiz başkanlık sistemidir.”

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'seçim barajı' değerlendirmesi: Baraj tamamen sıfırlanmalı
GÜNDEM
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'seçim barajı' değerlendirmesi: Baraj tamamen sıfırlanmalı
Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım

'Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım'

​Terörün pençesinden kurtulan Mustafa asker olacak.
Hürmüz Boğazında tehlikeli yakınlaşma

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma

​İran helikopteri ABD savaş gemisi USS Essex'i taciz etti.
Şehir planı 3 ay sonra tamam

Şehir planı 3 ay sonra tamam

​Kanal İstanbul'da geri sayım.
Soru çalamayınca fırça yediler

Soru çalamayınca fırça yediler

​Gülen: Neden sıfır çektiniz?
Savaşa hazırlık

Savaşa hazırlık

​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor.
Tarihi bırak bugün için helallik dile

Tarihi bırak bugün için helallik dile

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP liderine bu sözlerle tepki gösterdi.

Yaşasın ekmek!

Yaşasın ekmek!

​“Yaşasın Taliban!” sloganına şoförümüz “Yaşasın Ekmek!” diye karşılık verdi.

Bayrağın mavisini değiştirdi

Bayrağın mavisini değiştirdi

Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini 'koyu lacivert'e çevirdi.

Hastane önü açıkhava AVM’si

Hastane önü  açıkhava AVM’si

Ne ararsanız bulmak mümkün.
KKTC 38. yaşında

KKTC 38. yaşında

Ersin Tatar: Özgür yaşadığımız vatana sahipsek bu Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir.
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti strateji ekibi kurdu

​Muhalefetin yalanlarıyla mücadele edip saha analizi yapacak.
Bakü’ye iş adamı çıkarması

Bakü’ye iş adamı çıkarması

​Uluslararası İş Forumu'nun 25'inci toplantısı Azerbaycan'da yapıldı.
Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

​AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu opera salonu Türk Telekom'un adını taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.