Gündem Hudut Kartalları geçit vermiyor 2si FETÖ mensubu 16 kişi sınırda yakalandı
ANKARA

Hudut Kartalları geçit vermiyor: 2'si FETÖ mensubu 16 kişi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Hudut Kartalları geçit vermiyor: 2si FETÖ mensubu 16 kişi sınırda yakalandı
Hudut Kartalları

MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı.

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