Hukuksuz hiçbir eylemi tasvip etmeyiz Venezuela halkının yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD tarafından kaçırılan Nicolas Maduro’nun Türkiye’nin dostu olduğunu belirterek, “Siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Türkiye dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasını tasvip etmediklerini belirterek “Venezuela halkının yanındayız” dedi. Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’da yaşanan gelişmeler ve Terörsüz Türkiye başta olmak üzere bir dizi konuda mesajlar verdi. Konuşmasına Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit olan polisler memurları için başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
OYUNA GELMEYECEĞİZ
Erdoğan, “86 milyon olarak kardeşiz, kaderdaşız, ezelden ebede biriz ve beraberiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler daima olmuştur ve olacaktır. Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır. Biz bu oyunlara inşallah gelmeyeceğiz” dedi. Söz konusu Türkiye olunca ayrılıkları bir tarafa bırakmak gerektiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ
Daha sıkı kenetleneceğiz. Sarsılmaz bir duvar olacağız. Bugün de boylarına poslarına bakmadan son derece kibirli edayla Türkiye'ye parmak sallayanların bizden istediği devletimiz, vatanımızdır. Her kim ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Türk ve Türkiye düşmanlarının bu sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak, daima uyanık olacağız. Terör belası Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist prangadır. Terör müsibetinden ebediyyen kurtulma noktasında önemli fırsat yakaladık. Bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini devam ettirerek 40 senedir ülkemizin enerjisini sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz.
ÜÇÜNCÜ SINIF POPÜLİZM
Konuşmasında Venezuela’da yaşanan gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda kendisini “ABD’nin yaptığı hukuksuzluğa sessiz kalmakla” suçlayan CHP lideri Özgür Özel’e de sert göndermeler yaptı. Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Ana muhalefet partisi genel başkanı, iç siyasette olduğu gibi, dış politikada da üçüncü sınıf bir popülizm yapmaktadır. Ülkemizden 11 bin kilometre ötede (Venezuela) Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif bir hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak, bize sataşmak oluyor. Allah aşkına bu patolojik bir ruh halinin işareti değilse nedir? Siyasette kutuplaşmayı bu provokatif üslupla mı azaltacaksınız? Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde Türkiye'nin hak ve hukukunu böyle mi koruyacaksınız? Biz tabi ki bunlara kulak asmayacak, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Gerekirse bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini her daim koruyacağız.”
HASSASİYETLERİMİZİ TRUMP’A DA İLETTİK
Dünyanın neresinde olursa olsun siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde de hem Türkiye için, hem dost Venezuela halkı için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir. İki dost ülke olarak zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Şurası bir gerçek ki, ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz, çatışma eksik olmaz. Kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması önemlidir. Amerikan Başkanı Trump ile telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.
Trump’la görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.