Hür Özgür Yılmaz Ardahan için aday adaylığını açıkladı

Yılmaz, açıklamasında; "Şehirin beş yılık duraklama dönemine son vermeye adayı…20 yılık Ak parti iktidarından son beş yılın kaybını telafi etmek için bu yola çıktık.. Öncelikle sosyal belediyeciliği bu şehirin her evine hissettireceğiz en önemlisi önce insan deyip hizmet etmek amacımız şehirin göz bebeği olan kura nehrini şehire tam anlamıyla katıp etrafını sosyal alanlara çevirip şehirin görsel olarak geliştirip halka ve dışardan gelen misafirlere yaşam alanı yapacağız…Kale etrafını tarih dokusuna dikkat ederek turizmine katıp butik oteller için proje üretip yatırımcıya yardımcı olacağız. Şehirin üç girişini modern bir peyzaj yapacağız…her mahalleye kreş, halı saha, düğün salonu ve kadın ebeleri yapacağız …şehir merkezine çok katlı otopark altına dükkanlar, Hasan Sabri kışlasını belediye yapıp etrafını sosyal tesisler ve park yapıp şehirde katacağız , Milli egemenlik parkının etrafında 60 dükkan yapıp yöresel ürünler caddesi yapacağız …mal meydanın etrafında tüccarlara özel araçları için park yapılacak ve sosyal tesisler yapıp tüccar insanların alış veriş zamanı rahat çalışacaklar. İki tane büyük bulvar yapacağız bulvarların ismi RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE diğer hastane yolu bulvarına DEVLET BAHÇELİ ismi yapacağız …asgari ücret alan vatandaşlara suyu yüzde seksen indirimli alacağız. Şehir ve üniversiteyi birleştirecek yatırmalar yapacağız. Yıldızlı dağı şehire katıp etrafını mesire alanı yapacağız…hayvancılık yapan vatandaşlara eski organize Sanayi de ahır ve yerleşim yerleri yapacağız. Yeni mahalleyi kentsel dönüşüm yaparak şehirde gece kondu sistemden kurtaracağız ..Halil efendinin dokusuna bozmadan tarih mahalle yapacağız. Atatürk mehlesinde alt yapı ve çevre düzenleri yaparak eksik olan cami olayını hızlı yapacağız .. Karagöl mahallesindeki 18 kuralını hızlı düzelteceğiz, kaptan paşa mahallesindeki alabalık deresine peyzaj yapıp yürüyüş alanları, bisiklet yolu, spor alanı ve park alanı yapacağız. İnönü mahallesi yeni yapılaşma olduğu için imarı genişletip modern düzen içerisinde yeni Ardahan yapacağız ..Gürçayır mahallesine yolunu hızlı yapıp ışıklandırma yapacağız. Terminal alanını yaşana bilir ve şehire katkı sunacağız" ifadelerine yer verdi.