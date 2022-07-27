Hüseyin Likoğlu: 6'lı masa tek adayla çıkamaz

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoglu katıldığı TVNET canlı yayınında 6'lı masanın aday iddialarını değerlendirdi. Likoğlu "6'lı masada adayımız Kılıçdaroğlu'dur deme noktasında değildir. 6'lı masanın bir kaç tane adayla seçmenin karşısına çıkmaktan başka çaresi yoktur." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun da yaşı gereği aday olmaktan başka çaresinin olmadığını söyleyen Likoğlu "Kılıçdaroğlu şimdi de bir tane Ekmeleddin İhsanoğlu bulayım Muharrem İnce bulayım deme süresini doldurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu eğilimi ağır basıyor. Kılıçdaroğlu fiilen adaylığını ilan etti. 6'lı masanın tek adayla çıkma şansı yok" şeklinde konuştu.

Likoğlu ayrıca Tahıl koridoru anlaşması hakkında tek bir haber bile yapmayan gazeteleri eleştirdi. Bazı gazetelerin birinci sayfalarında tahıl'ın t'sine bile yer vermediklerini söyleyen Likoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin başarısını teslim etme konusunda dünya içerideki muhalefetten daha insaflıydı" dedi.

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"T HARFİNİ YAZMAKTAN BİLE İMTİNA ETTİLER"

Tahıl anlaşmasının tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdığını söyleyen ancak Türk basınında bazı gazetelerin bu anlaşmaya yer vermediğini altını çizen Likoğlu şu ifadeler kullandı:

"Tahıl anlaşmasının imzalandığı günün ertesinde dünya basınında sayılı adını bildiğimiz, küresel anlamda takip edilen ajansalar olsun gazeteler olsun dünya basınının tamamında yer aldı. Türkiye'de imzanlanan mutabakatın haberleştirilmediği uluslararası bir yayın organı yok ama Türkiye'de Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında bir kelime bile yoktu. T harfini yazmaktan bile imtina ettiler."





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