Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından Türkiye’ye dönüşünde, uçakta değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





TÜRKİYE İSTEDİ ATAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefikler arasındaki yaptırım ve kısıtlamaların kaldırılması vaadini de içerecek şekilde yenilenen savunma yatırımlarının, özellikle bu tür taahhütlerin kabulü mahiyetinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Çabalarımız sonucunda ittifak tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararı ilan edildi. İsveç’in NATO üyeliği konusu malumunuz zirve bağlamında öne çıkarılan hususlardan biri oldu. Bu konudaki ilkeli duruşumuz başından beri bellidir. Politikamızı burada da devam ettirdik. Zirve hitamında yaptığımız basın toplantısında meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Kendilerine ifade ettiğimiz gibi İsveç’in katılım protokollerini onaylayacak merci, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Şu an işleyen bir süreç vardır. Meclis’imiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir.”





AB’YE ÜYELİK SÜRECİ YENİDEN CANLANACAK

Zirve marjında birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, liderlerle görüşmelerde hem ikili meseleleri hem de NATO bağlamında işbirliğini ele aldıklarını aktardı. “Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum” diyen Erdoğan, bu kapsamda, Türkiye’nin savunma kabiliyetini güçlendirecek projelerle ilgili süreçlerin de ivme kazanacağını söyledi.





BİDEN VE YÖNETİMİ ÜLKEMİZ LEHİNE BİR TUTUM SERGİLİYOR

Zirve kapsamındaki görüşmelerin çok verimli geçtiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Yaklaşık 1 saat 15 dakika bir görüşme oldu. F16’ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerek kendisi gerek Dışişleri Bakanı ‘Biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz’ dediler.”





OLUMLU GELİŞMELERLE DÖNECEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AB ile yeni bir sayfa açılır mı?” sorusu üzerine de “Danışmanım Çağatay Bey’i Brüksel’e gönderdik. Orada bu konularla ilgili görüşmeleri yapacaklar. Gerek Gümrük Birliği konusu gerekse vize serbestisi konularını görüşecek. Bunların Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Bugün Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler de söyledi. Danışmanım Çağatay Bey de oradan olumlu gelişmelerle dönecektir diye düşünüyorum” dedi.





KAZAN-KAZAN İLKESİYLE MÜZAKERE

Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye olarak verdiğimiz sözlerin her zaman arkasında durduk, duruyoruz. Kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz. Verilen sözlere dair somut adımlar öncelikle terör örgütlerinin faaliyetlerinin söz konusu ülkelerde sonlandırılması, teröristlerin iadesi.

Avrupa Birliğinden göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız. Geçen yıl üzerinde mutabık kalınan konular hayata geçmediği için süreç bugüne geldi. Bundan sonra da verilen sözlerin hayata geçirilmesine göre biz de harekete geçeriz. Netliğimizi, bu konuda tavizsiz olduğumuzu muhataplarımıza anlattık.”



