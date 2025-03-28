Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Husumetlisinin oto galerisine ateş açtı çatışma çıktı

Husumetlisinin oto galerisine ateş açtı çatışma çıktı

23:2528/03/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kocaeli'de şahsın açtığı ateşe husumetlisi de silahla karşılık verdi.
Kocaeli'de şahsın açtığı ateşe husumetlisi de silahla karşılık verdi.

Kocaeli'de bir şahıs, husumetlisinin oto galeri dükkanına ateş açtı. Galeri sahibinin de silahla karşılık vermesinin ardından ilk ateş açan şahıs olay yerinden geldiği otomobille kaçtı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan şahsın oto galerisine ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen T.H. otomobiliyle gelerek, husumetlisi A.Y.'nin oto galeri dükkanına ateş açtı. Galeri sahibi A.Y. ise yanındaki silahla T.H.'ye karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından T.H. geldiği otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kurşunlardan biri cadde üzerinde bulunan oto parçacı dükkanı önünde park halindeki bir otomobile isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis, T.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



#Kocaeli
#Oto Galeri
#Çatışma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?