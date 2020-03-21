İBB meydanlarda kandil simidi dağıtınca uzun kuyruklar oluştu

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler kapsamında, vatandaşın bir arada olmasını önlemeye yönelik tedbirler alındı.
Bu kapsamda başta AVM'ler olmak üzere kalabalığın oluştuğu tüm noktalarda kısıtlamaya gidildi.
Esenler Belediyesi tarafından yaşlıların bir arada oturmasını önlemek amacıyla bankların söküldüğü Dörtyol Meydanı'nda İBB ekipleri tarafından kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.
Mobil büfe önünde vatandaşlar tek sıra oluşturdu. Benzer bir manzara Şirinevler Meydanı'nda oluştu.
Metrobüs üst geçidiyle Şirinevler Meydanı'nın kesişme noktasında İBB mobil ekipleri tarafından kandil simidi dağıtıldı. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını çiğneyerek uzun kuyruklar oluşturdu.