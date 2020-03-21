Gündem İBB meydanlarda kandil simidi dağıtınca uzun kuyruklar oluştu
İSTANBUL

İBB meydanlarda kandil simidi dağıtınca uzun kuyruklar oluştu

Koronavirüs salgını tehdidine karşı Türkiye'nin dört bir yanında tedbirler alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin en büyük caddelerinde kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi. Kurulan mobil tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını çiğneyerek uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını çiğneyerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler kapsamında, vatandaşın bir arada olmasını önlemeye yönelik tedbirler alındı.

Bu kapsamda başta AVM'ler olmak üzere kalabalığın oluştuğu tüm noktalarda kısıtlamaya gidildi.

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Esenler Belediyesi tarafından yaşlıların bir arada oturmasını önlemek amacıyla bankların söküldüğü Dörtyol Meydanı'nda İBB ekipleri tarafından kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Esenler Dörtyol'da İBB tarafından kandil simidi dağıtıldı.

Esenler Dörtyol'da İBB tarafından kandil simidi dağıtıldı.

Mobil büfe önünde vatandaşlar tek sıra oluşturdu. Benzer bir manzara Şirinevler Meydanı'nda oluştu.

Şirinevler Meydanı'nda İBB mobil büfesi önünde kuyruk oluştu.

Metrobüs üst geçidiyle Şirinevler Meydanı'nın kesişme noktasında İBB mobil ekipleri tarafından kandil simidi dağıtıldı. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını çiğneyerek uzun kuyruklar oluşturdu.

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