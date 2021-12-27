Gündem İBB seferleri iptal etti vatandaş mağdur oldu İmdada Sultangazi Belediyesi yetişti
İSTANBUL

İBB seferleri iptal etti vatandaş mağdur oldu: İmdada Sultangazi Belediyesi yetişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sultangazi ilçesindeki İETT sefer sayılarını azaltıp, Topkapı minibüs seferlerini ise durdurdu. İşe gidiş ve dönüş saatlerinde büyük sıkıntı yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için Sultangazi Belediyesi, seferlerin azaltıldığı noktalara ek sefer koydu.

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Haber Merkezi Diğer
İBB seferleri iptal etti vatandaş mağdur oldu: İmdada Sultangazi Belediyesi yetişti
Sultangazi Belediyesi tarafından vatandaşlara ek sefer hizmeti sağlandı

Sultangazi'de yaşamını sürdüren vatandaşlar, işe gidiş ve geliş saatlerinde yoğun olarak kullandıkları İETT seferlerinin, CHP yönetimindeki İBB tarafından azaltılması sonrası çileden çıktı. İBB'nin almış olduğu kararla, Topkapı minibüs seferleri de durduruldu.

İBB OTOBÜSLERİ İPTAL ETTİ

Vatandaşların aksayan ulaşım imkanları için Sultangazi Belediyesi devreye girdi. Belediye tarafından sağlanan ek otobüs seferleri ile vatandaşların mağduriyeti giderilmeye başladı.

İETT otobüsleri birbirine çarptı
GÜNDEM
İETT otobüsleri birbirine çarptı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EK SEFERLERLE MAĞDURİYETİ GİDERDİ

Sultangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İBB tarafından; Topkapı - Yayla Minibüs Hattının iptal edilmesi ve Vezneciler - Yayla Otobüs seferlerinin azaltılması sonucu yaşanan mağduriyeti çözmek adına, Yayla / Malkoçoğlu arası ring seferlerimizi başlattık. 540 bin komşumuz için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Sabah ve akşam saatlerinde oluşturulan seferler ile vatandaşlar tramvay durağına ücretsiz bir şekilde yaşanıyor.

İETT otobüsü kaldırımla evin balkonu arasına sıkıştı
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İETT otobüsü kaldırımla evin balkonu arasına sıkıştı
Pendik'te virajı alamayan İETT otobüsü kaldırıma çıkarak dükkanın çatısına ve binadaki evin balkonuna çarptı.

İçi yolcu dolu otobüs, evin balkonu ile kaldırım arasına sıkıştı.

Kaza geçiren yolculardan ikisi baygınlık geçirdi.

Kaldırım ile balkon arasında sıkışan otobüs çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ataşehir'de İETT şoförü yolcuya bıçak çekti
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Ataşehir'de İETT şoförü yolcuya bıçak çekti
Ataşehir'de bir İETT şoförü, bıçakla otobüsteki yolcunun üzerine yürüdü. O korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İBB seferleri iptal etti vatandaş mağdur oldu: İmdada Sultangazi Belediyesi yetişti

​Bakanlıktan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge.

​Durmuş Yılmaz, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusu.

İçişleri Bakanı Soylu İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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