İBB seferleri iptal etti vatandaş mağdur oldu: İmdada Sultangazi Belediyesi yetişti

Sultangazi'de yaşamını sürdüren vatandaşlar, işe gidiş ve geliş saatlerinde yoğun olarak kullandıkları İETT seferlerinin, CHP yönetimindeki İBB tarafından azaltılması sonrası çileden çıktı. İBB'nin almış olduğu kararla, Topkapı minibüs seferleri de durduruldu.

İBB OTOBÜSLERİ İPTAL ETTİ

Vatandaşların aksayan ulaşım imkanları için Sultangazi Belediyesi devreye girdi. Belediye tarafından sağlanan ek otobüs seferleri ile vatandaşların mağduriyeti giderilmeye başladı.

GÜNDEM İETT otobüsleri birbirine çarptı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EK SEFERLERLE MAĞDURİYETİ GİDERDİ

Sultangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İBB tarafından; Topkapı - Yayla Minibüs Hattının iptal edilmesi ve Vezneciler - Yayla Otobüs seferlerinin azaltılması sonucu yaşanan mağduriyeti çözmek adına, Yayla / Malkoçoğlu arası ring seferlerimizi başlattık. 540 bin komşumuz için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

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Sabah ve akşam saatlerinde oluşturulan seferler ile vatandaşlar tramvay durağına ücretsiz bir şekilde yaşanıyor.

İBB tarafından; Topkapı - Yayla Minibüs Hattının iptal edilmesi ve Vezneciler - Yayla Otobüs seferlerinin azaltılması sonucu yaşanan mağduriyeti çözmek adına, Yayla / Malkoçoğlu arası ring seferlerimizi başlattık 🚍



540 bin komşumuz için çalışmaya devam ediyoruz ✅ pic.twitter.com/EGUOHNvNjM — Sultangazi Belediyesi 🇹🇷 (@sultangazibeled) December 27, 2021