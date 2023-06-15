‘İBB’de kal’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin ‘değişim’ isteyen kanadının öne çıkan ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen görüşmede talebin Kılıçdaroğlu’ndan geldiği iddia edilse de CHP Genel Merkezi görüşme talebinin İmamoğlu kanadından geldiğini açıkladı. CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yerel seçim hatırlatması yaptığını ve durumun kritik olduğunu söylediği öğrenildi.

YENİ BİR YOL ARAYIŞI

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yerel seçimlere kadar görevini sürdürmek şartını koştuğunu bildiren kaynaklar, ‘CHP Genel Merkezi’nin yeni bir yol arayışı içinde’ olduğunu aktardı. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile 28 Mayıs’tan bu yana üç kez görüştü. 28 Mayıs sonrası CHP’de ‘değişim’ talebinin fitilini ateşleyen İmamoğlu, seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla ‘adayım’ mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise önceki gün CHP grup toplantısında, “Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir” açıklamasında bulunmuştu.

Vekillere susun talimatı

CHP’de seçim yenilgisinden sonra başlayan ‘değişim’ tartışmalarının ardından milletvekillerine ‘susun’ talimatı gitti. CHP TBMM Parti Grubu Başkanlığı, 7 Haziran’da düzenlediği toplantının ardından milletvekillerine gönderdiği yazıda, grup başkanvekillerinin onayı olmaksızın milletvekillerinin görsel medya organlarına açıklamada bulunması yasaklandı.

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