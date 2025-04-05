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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu: Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu: Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı

23:445/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
AA
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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranan Kaan Ketenci yakalandı.
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranan Kaan Ketenci yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, KKTC'de yakalandı. Ketenci KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Başsavcılıkça, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etti.
Şüpheli, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



#İstanbul
#Kaan Ketenci
#Soruşturma
#Ekrem İmamoğlu

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