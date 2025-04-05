İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu: Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etti.