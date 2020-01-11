İBB’den ortak projelere fren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hemşehrilerine verdiği taahhütlerin yüzde 90’ını projelendirdiklerini belirten Arısoy, seçim öncesinde İBB ile ortak olarak gerçekleştirilecek olan projelerin planlamasının yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Planlar tamam ama bir adım atılmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Ziyaretten sonra neler olacağına bakacağız. Devam eden ortak projelerimizle alakalı şuan bir haberimiz yok. Zaten İBB’nin yetki alanındaki projelerle ilgili de bir hayalimiz artık yok. Yaparsa tebrik eder. Yapmazsa şikayet ederiz. Biz bu durumu vatandaşımıza anlatabileceğimize inanıyoruz.”

Talha Menteş 11 Ocak 2020, 04:00 Yeni Şafak