Gündem İBBden ortak projelere fren
POLİTİKA

İBB’den ortak projelere fren

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hemşehrilerine verdiği taahhütlerin yüzde 90’ını projelendirdiklerini belirten Arısoy, seçim öncesinde İBB ile ortak olarak gerçekleştirilecek olan projelerin planlamasının yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Planlar tamam ama bir adım atılmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Ziyaretten sonra neler olacağına bakacağız. Devam eden ortak projelerimizle alakalı şuan bir haberimiz yok. Zaten İBB’nin yetki alanındaki projelerle ilgili de bir hayalimiz artık yok. Yaparsa tebrik eder. Yapmazsa şikayet ederiz. Biz bu durumu vatandaşımıza anlatabileceğimize inanıyoruz.”

Talha Menteş Yeni Şafak
Ömer Arısoy (en sağ)
Ömer Arısoy (en sağ)

Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı’nda yaklaşık 460 bin metrekare alan üzerinde 6 etaptan oluşan ve 4 etabı açılacak olan Çırpıcı Millet Bahçesi’nin 3 ve 4. etaplarında çalışmalar durdu. Çalışmaların durmasının nedeninin ise İBB’nin bu alanın kamulaştırılmasından vazgeçmesi olarak gösteriliyor. Ancak Arısoy, ilçeye bir millet bahçesi kazandırmakta kararlı olduklarını söyledi. Arısoy, Abdİ İpekçi Spor Salonu’nun da çok daha kapsamlı bir kompleks olarak yeniden inşaatına başlayacaklarını belirtti.

508 KİŞİYE İŞ İMKANI

  • Kariyer merkezi kurduklarını söyleyen Arısoy, “508 kişiyi işe yerleştirdik. Önümüzdeki günlerde iş garantili kurslarımız başlayacak” dedi.

İBB'nin şirketi Kültür A.Ş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kitaptan çıkardı
GÜNDEM
İBB'nin şirketi Kültür A.Ş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kitaptan çıkardı
İnsanlık kapıları kapatıldı

'İnsanlık kapıları' kapatıldı

​Suriye'de insani yardımların alındığı kapıların sayısı ikiye düşürüldü.
Bu kez niye geldin

Bu kez niye geldin

Washington'un hamlesi pek çok soru işaretine neden oldu.
Umman Sultanı hayatını kaybetti

Umman Sultanı hayatını kaybetti

3 gün içinde ailesi tarafından tahta geçecek isim belirlenecek.
Ateşkes için geliyor

Ateşkes için geliyor

​Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi pazartesi günü ağırlayacak.
İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

​Tahran uçağın düşüş nedenini bugün açıklayacak.
150 bin saatlik mesai

150 bin saatlik mesai

​TOGG, yerli otomobilin tasarım sürecini mini belgeselle anlattı.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.

TÜBİTAK'tan Kanal İstanbul açıklaması

TÜBİTAK'tan Kanal İstanbul açıklaması

'Siyasi çarpıtmalar yapılıyor, iddialar doğru değil.'
'AKINCI 2020 de<br>semalarımızda'

'AKINCI 2020 de
semalarımızda'

​Bayraktar, ilk test görüntülerini Twitter'da paylaştı.
11 yaşındaki çocuk<br>kendi okulunu taradı

11 yaşındaki çocuk
kendi okulunu taradı

Küçük çocuk, üç kişinin ölümüne neden oldu.
Kilyos'ta <br>arama durdu

Kilyos'ta
arama durdu

Üç balıkçıyı arama çalışmaları yarın sabah devam edecek.
İdlib'de ateşkes

İdlib'de ateşkes

​MSB duyurdu: 12 Ocak'tan itibaren geçerli ateşkes uygulaması başlayacak.
'İran düşürmüş olabilir'

'İran düşürmüş olabilir'

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna uçağıyla ilgili açıklama yaptı.
Hain saldırı

Hain saldırı

​Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi: 15 kişi öldü.
ABD'den İran açıklaması

ABD'den İran açıklaması

​ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yürürlüğe giren yaptırımların olduğunu söyledi.
İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar
Ekonomi

İnternetten alışverişte stok oyunu: Parayı işletip iade ediyorlar

Online kanallar üzerinden yapılan alışverişlerde şimdide stok yok yalanı üzerinden mağduriyet yaşanıyor. Ellerinde olmayan ürünler için ilan çıktığı iddia edilen kimi tedarikçilerin vatandaştan aldıkları paraları yasaların uygun gördüğü 30 günlük teslimat sürecine kadar işlettiği, süre sonunda ise stokta ürün yok denilerek iade ettiği öne sürülüyor. Mesafeli satış yönetmeliğinin değiştirilmesi gündemde iken hukukçular ise satılan ürünlerin stok adedinin mutlaka yazılması ve istenildiğinde belgelendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu tarz bir mağduriyet yaşamış olan vatandaşların tazminat davası açabileceğine vurgu yapıyor.
Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren mesai kararı
Ekonomi

Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren mesai kararı

İşçilerle işverenler arasında sürekli tartışma konusu olan fazla mesaiyle alakalı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna, işçinin imzasını taşıyan bordronun, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğuna hükmetti.
Fındık fiyatı 20 lirayı gördü
Ekonomi

Fındık fiyatı 20 lirayı gördü

Dünya’nın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun Kalite’ olarak adlandırılan tombul fındık 2020 yılında fiyat rekoru kırarak 20 liraya yükseldi. Yetkililer fındıktaki fiyat yükselişinde hükümetin TMO aracılığı ile piyasadan bir miktar alım yapmasının büyük etkisi olduğunu vurguluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.