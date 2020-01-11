İBB’den ortak projelere fren

Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı’nda yaklaşık 460 bin metrekare alan üzerinde 6 etaptan oluşan ve 4 etabı açılacak olan Çırpıcı Millet Bahçesi’nin 3 ve 4. etaplarında çalışmalar durdu. Çalışmaların durmasının nedeninin ise İBB’nin bu alanın kamulaştırılmasından vazgeçmesi olarak gösteriliyor. Ancak Arısoy, ilçeye bir millet bahçesi kazandırmakta kararlı olduklarını söyledi. Arısoy, Abdİ İpekçi Spor Salonu’nun da çok daha kapsamlı bir kompleks olarak yeniden inşaatına başlayacaklarını belirtti.
508 KİŞİYE İŞ İMKANI
- Kariyer merkezi kurduklarını söyleyen Arısoy, “508 kişiyi işe yerleştirdik. Önümüzdeki günlerde iş garantili kurslarımız başlayacak” dedi.