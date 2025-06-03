İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: CHP'li Erdoğdu dahil üç kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen dört ayrı 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 5 belediye başkanı ile birlikte toplam 30 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol şartı istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemleri tamamlanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ali Sukas ve Veysel Erçevik tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İfade işlemleri sürüyor

İBB'ye yönelik yürütülen dört ayrı 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Diğer yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen ve aralarında belediye başkanlarıyla, başkan yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri saat 10.00 itibariyle başladı.

30 kişiye tutuklama talebi

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanı Sırrı Küçük, Osmaniye Kadirli Belediyesi'nde işçi olan Can Zafer Yaman, Beşiktaş Belediyesi'nde eğitmenleri Şazime Sena Çelik, Görkem Kızılayak ve soruşturmada ismi geçen şirketlerin ortak, yetkili ve çalışanları olan Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Yusuf Yadoğlu, Fikri Demir, Songül Demir, İsmet Abacı, Hakan Ateş, İsmail Yalçın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Üç isim tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in tutuklanmasına karar verdi.

Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Altı isme adli kontrol istemi

Operasyonda gözaltına alınan Bektaş Y., Caner V., Fahri A., Fatih Y., Ozan İ. ve Halil S. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanması talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.







